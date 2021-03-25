Горящий кинотеатр в Хэллоуин: губернатор Кузбасса потребовал извинений от дизайнера Лебедева

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поддержал оскорбившихся проектом студии Артемия Лебедева жителей Кузбасса.

В канун праздника Хэллоуина дизайн-студия выпустила ряд сюжетных изображений ужасающего характера, как это и принято в такой праздник. Среди них оказались собор Василия Блаженного, имитирующий тыквенные головы, мавзолей с фигурой смерти с косой, тыквы оформленные в хохломе, но кемеровчан оскорбила картинка с горящим кинозалом.