Горящий кинотеатр в Хэллоуин: губернатор Кузбасса потребовал извинений от дизайнера Лебедева
Кемеровчане увидели в одной из праздничных открыток сюжет трагедии в ТЦ «Зимняя вишня»
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поддержал оскорбившихся проектом студии Артемия Лебедева жителей Кузбасса.
В канун праздника Хэллоуина дизайн-студия выпустила ряд сюжетных изображений ужасающего характера, как это и принято в такой праздник. Среди них оказались собор Василия Блаженного, имитирующий тыквенные головы, мавзолей с фигурой смерти с косой, тыквы оформленные в хохломе, но кемеровчан оскорбила картинка с горящим кинозалом.
Пользователи увидели в картинке трагедию, произошедшую в ТЦ «Зимняя вишня» в марте 2018 года.
«Теперь невозможно не увидеть в горящем кинотеатре зал "Зимней вишни" и почти 40 погибших в этом неописуемом ужасе детей»
, – самый популярный комментарий с 35 лайками в Instagram-аккаунте студии.
Сергей Цивилёв призвал Артемия Лебедева извиниться за опубликованный материал:
«Я не могу представить, что творится в голове у того, кто счёл это смешным или остроумным, но я хорошо понимаю чувства жителей Кузбасса, которые возмутились этим “творчеством”. Это действительно за гранью, это не по-человечески. Если у авторов осталось хоть немножечко совести, они должны публично принести извинения кузбассовцам»
, – написал Цивилёв в соцсетях.
Удивительно, что в свете последних событий, никто не оскорбился образами куполов Храма Василия Блаженного.