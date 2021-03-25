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Рассказавшему о пытках в российских тюрьмах основателю проекта Gulage.net угрожают убийством

Владимир Осечкин и правозащитники готовы, что к ним приедут агенты спецслужб

Фото: Facebook Владимир Осечкин

Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил об угрозах убийством ему и экс-заключенному Сергею Савельеву, который передал видео с пытками из Саратовской колонии. 

Как рассказал Осечкин в прямой трансляции на Youtube, сейчас на них идет мощная атака, их видео пытаются удалить и по-разному оказать давление. 

«За последние две недели в наш адрес поступило несколько конкретных угроз, где мне и Сергею Савельеву угрожают убийством, политическим убийством, ликвидацией. Параллельно российские спецслужбы делают все возможное в России, чтобы заблокировать канал Gulagu.net, чтобы удалить все видео на нашем канале. Заочно выносят обвинения на основе липовых показаний, принуждая к оговору нас, фальсифицируют какие-то материалы», – заявил он. 

По словам правозащитника, им часто пишут, чтобы они не сообщали место, где находятся, но они ни от кого не скрываются и готовы, что к ним приедут «очередные Петров и Баширов и т.д.».

«Если кто-то приедет с попыткой убивать меня или Сергея Савельва или кого-то из нашего окружения, пусть не обижаются. Мы здесь сидеть и трусить не будем», – отметил он. 

В начале октября в Gulagu.net сообщили о том, что они получили большой архив с видео и другими документами, которые доказывают, что в учреждениях ФСИН пытают и насилуют заключённых, а сам процесс снимают на служебные видеорегистраторы. После этого в некоторых колониях начались проверки, но к масштабному расследованию это не привело.

23 октября информатора Gulagu.net Сергея Савельева объявили в международный розыск. А накануне правозащитники сообщили, что Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать их видео, на котором экс-заключенный Адам Гисаев рассказывает о том, как его избивали и пытались инсценировать его самоубийство в иркутском СИЗО-1. 

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