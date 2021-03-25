Информатора Gulagu.net Сергея Савельева объявили в розыск

Напомним, Сергей Савельев благополучно запросил политическое убежище во Франции, где ему оказывают помощь правозащитники Gulagu.net. Мужчина отмечал, что за ним некоторое время велась слежка, а представители силовых структур предлагали сотрудничество и вознаграждение за оговор правозащитника Владимира Осечкина.