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Информатора Gulagu.net Сергея Савельева объявили в розыск

Сейчас молодой человек находится во Франции, где запросил политическое убежище

Фото: YouTube «Осторожно: Собчак»

Сергей Савельев

Уроженец Минска Сергей Савельев объявлен в розыск по неизвестному уголовному делу.

  • Сергей Савельев – основной информатор правозащитного проекта Gulagu.net, который вывез из России несколько жестких дисков с видеоматериалами, на которых предположительно загружены видеозаписи пыток в российских колониях. Доступ к данным он получил, отбывая наказание в саратовской ОТБ-1.

Как пишет телеграм-канал «Осторожно, новости», дело находится в производстве главного управления угрозыска МВД по Саратовской области. Ответственным назначен замначальника отдела уголовного розыска Сергей Шитов. Статья, по которой подозревают Савельева, не уточняется.

Напомним, Сергей Савельев благополучно запросил политическое убежище во Франции, где ему оказывают помощь правозащитники Gulagu.net. Мужчина отмечал, что за ним некоторое время велась слежка, а представители силовых структур предлагали сотрудничество и вознаграждение за оговор правозащитника Владимира Осечкина.

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