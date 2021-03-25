Информатора Gulagu.net Сергея Савельева объявили в розыск
Сейчас молодой человек находится во Франции, где запросил политическое убежище
Уроженец Минска Сергей Савельев объявлен в розыск по неизвестному уголовному делу.
- Сергей Савельев – основной информатор правозащитного проекта Gulagu.net, который вывез из России несколько жестких дисков с видеоматериалами, на которых предположительно загружены видеозаписи пыток в российских колониях. Доступ к данным он получил, отбывая наказание в саратовской ОТБ-1.
Как пишет телеграм-канал «Осторожно, новости», дело находится в производстве главного управления угрозыска МВД по Саратовской области. Ответственным назначен замначальника отдела уголовного розыска Сергей Шитов. Статья, по которой подозревают Савельева, не уточняется.
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Напомним, Сергей Савельев благополучно запросил политическое убежище во Франции, где ему оказывают помощь правозащитники Gulagu.net. Мужчина отмечал, что за ним некоторое время велась слежка, а представители силовых структур предлагали сотрудничество и вознаграждение за оговор правозащитника Владимира Осечкина.