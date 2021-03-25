Еще 2 терабайта пыток: информатор Gulagu.net благополучно запросил убежище во Франции и передал новые данные правозащитникам
Информатор Gulagu.net, вывезший из России жесткий диск с записями пыток в колониях РФ, благополучно вышел из координационного центра для граждан, запросивших убежище во Франции
Информатор правозащинтого проекта Gulagu.net Сергей Савельев вышел из Центра ожидания в аэропорту Шарль де Голль во Франции, где он запросил политическое убежище. Об этом в трансляции на YouTube сообщил Владимир Осечкин.
«Я вообще уже сегодня ничего не ждал», – поделился Сергей Савельев, выйдя из центра. Правозащитники полагали, что их соратник останется в учреждении до завтра.
Напомним, Сергей Савельев – программист, имевший доступ к данным в системе ФСИН РФ, в том числе к записям видеорегистраторов, на которых в том числе запечатлено насилие, которому в российских колониях подвергались некоторые заключенные.
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Также сегодня в телеграм-канале Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил о получении от Сергея еще одного жесткого диска с 2 терабайтами служебной документации и видеоархивом ОТБ-1, фсиновской больницы в Саратове.
«Кольцо вокруг организаторов и кураторов пыточного конвейера сжимается, целый ряд генералов ФСИН и ФСБ сейчас ведут активные переговоры с администрацией президента и руководством Генпрокуратуры по поводу своей судьбы и ограничения расследования на уровне Саратова. Но - не удастся. Аннушка уже пролила масло»
, – пишет Осечкин.
По словам правозащитника, в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело по факту убийства осужденного в ОТБ-1 Саратова, поскольку ряд так называемых капо-разработчиков (заключенных, которые подвергали пыткам других заключенных по указанию администрации) «начали сотрудничать со следствием и сдавать друг друга и своих кураторов и начальников из числа руководства ОТБ-1 и ОСБ УФСИН по Саратовской области».