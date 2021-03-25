«Генералы обещают прекратить пытки. Верим? Нет»: Gulagu.net передал ФСИН записи из ее же ведомства

Правозащитник Владимир Осечкин сообщил, что в его организацию Gulagu.net обратились генералы ФСИН с просьбой передать видеозаписи пыток, которые тот получил от экс-сотрудника саратовской колонии.

«Полагаем, он у них и в ФСБ есть. Но! Раз просят - поможем. Отправили им часть. Посмотрим, что они с этим сделают. Внимательно посмотрим, все вместе. Генералы обещают прекратить пытки. Верим? Нет. Но всё равно поможем», – пишет Осечкин в телеграм-канале.

Правозащитник отмечает, что мечта прекратить «пыточный конвейер» может быть наивной и излишне оптимистичной, но стоит прилагать все усилия, дабы «осудить всех этих капо, садистов, извращенцев и оборотней в погонах».

В видеотрансляции на YouTube Осечкин обратил внимание, что о борьбе с пытками еще зимой текущего года говорили в высшем руководстве ФСИН, но это пока не дало каких-либо серьезных результатов:

«Мы каким-то скепсисом определенным обладаем, до конца не верим. Мы не будем сейчас как зачарованные мальчишки 20-летние радоваться и говорить, – как хорошо, нам позвонили из администрации президента, нам позвонили из ФСИН, нам позвонили из СПЧ. И мы, конечно, сразу им поверили.

Мы прекрасно помним, как 25 февраля этого года в Софете Федерации директор Федеральной службы исполнения наказаний, генерал Александр Петрович Калашников выступал и публично говорил о том, что он намерен прекратить эти пыточные практики и положит конец всей этой страшной системе. Но мы прекрасно видим, как в Иркутске ФСБ, следствие и ГУ ФСИН сопротивляются, как они препятствуют работе наших коллег-адвокатов. В том числе адвокату Дмитрию Дмитриеву, которого выводят еще из одного дела, мешая ему принимать участие в большом независимом расследовании»

Напомним, Gulagu.net осенью начал публиковать видеозаписи из большого архива, вывезенного из России экс-сотрудником ФСИН, программистом «Сергеем». Он имел доступ к массиву цифровых данных, в том числе записям с видеорегистраторов, на которые снимали издевательства, насилие (в том числе сексуализированное) в отношении осужденных.