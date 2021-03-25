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Gulagu.net опубликовал интервью с экс-заключенным одной из «пыточных» колоний

Гражданин Беларуси Роман Гуртовой получил убежище в Евросоюзе, откуда рассказал о том, как его подвергали насилию в саратовской колонии

Фото: скриншот

Роман Гуртовой

YouTube-канал «Гулагу-нет» опубликовал видео-интервью правозащитника Владимира Осечкина с экс-заключенным, ранее осужденным по наркостатье, белорусом Романом Гуртовым. Он утверждает, что не совершал преступления, которое ему инкриминировали.

Роман отказался сообщать на камеру о якобы готовящемся бунте в колонии, поскольку не хотел оговаривать знакомых и не хотел продолжать сидеть в саратовской колонии, из которой как раз и поступили большинство кадров пыток.

Из-за «несговорчивости» порядка пяти человек подвергли Гуртового физическому и сексуальному насилию. В это время он был привязан к койке за руки, шею и ноги.

Гуртовой утверждает, что все насильственные действия происходили с поручения саратовского управления ФСИН.

Напомним, ранее начальник тюремной больницы, о которой рассказывает экс-заключенный, Павел Гаценко и еще трое сотрудников регионального ФСИН были уволены. Также рапорт об отставке подписал глава саратовского УФСИН Алексей Федотов. СКР возбудил уголовное дело по факту опубликованных кадров пыток.

Теги: #фсин, #пытки

Рубрика: Общество

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