Песков: В Кремле знают о публикации кадров с предполагаемыми пытками в колониях РФ

Начата служебная проверка Федеральной службы исполнения наказания по факту публикации в Сети кадров предполагаемых пыток в тюремной туберкулезной больнице в Саратовской области. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-бюро ведомства.

Вчера в соцсетях распространилась запись, опубликованная правозащитным движением Gulagu.net. В ролике с дисклеймером о запредельной жестокости видно, как несколько мужчин применяют в отношении предполагаемого заключенного сексуализированное насилие с помощью черенка швабры, при этом требуя от него что-то вспомнить.

«Для проверки достоверности информации в Саратовскую область директором ФСИН России Александром Калашниковым была направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России», – сообщает пресс-бюро.

Ранее правозащитник Владимир Осечкин сообщал, что из России вывезено более тысячи видеозаписей из колоний, где применялось насилие в отношении осужденных в колониях Саратова, Иркутска и Владимира.

«Сюр! Где они были все эти месяцы и годы?! Почему нам приходили отписки? Почему вместо нас, правозащитников, во всех этих ОНК, УПЧ и СПЧ 99,999% соглашателей и бездельников? Почему Осечкин из Франции и наша команда знают о том, что в ОТБ-1 Саратова, СИЗО-1 Иркутска и СИЗО-1 Владимира пыточные камеры и палаты, а в Кремле и ФСИН на Житной «не знают»?! Или знают и Вам всем врут?»

– пишут правозащитники в телеграм-канале Gulagu.net.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле знакомы с опубликованной правозащитников информацией.

«Сначала нужно все проверить. Безусловно, мы читали о том, что такие материалы появились в сети. В случае, если подлинность этих материалов подтвердится, то, конечно, это повод для серьезного разбирательства»

, – цитирует Пескова ТАСС.