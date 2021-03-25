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Gulagu.net: Насилующим заключенных садистам в Иркутске выдавали стероиды и наркотики

Правозащитники обнародовали, как в Иркутской области снимали на видео изнасилования заключенных для их последующего шантажа

Фото: Global Look Press

Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал на своем ютуб-канале новое видео, в котором рассказывается о пытках в СИЗО № 1 ГУФСИН по Иркутской области, где только одна бригада капо-разработчиков под руководством оперативника подвергла пыткам и изнасиловала более 100 арестованных и осуждённых граждан. Об этом сообщил экс-заключённый СИЗО-1, предприниматель Владимир Матушкеев. 

Как рассказал Матушкеев, после ареста и помещения в пресс-хаты СИЗО-1 Иркутска он был вынужден стать пособником и внутрикамерным агентом и участвовать во «внутрикамерной разработке» и пытках. По его словам, на протяжении более года содержания и соучастия с основными «агентами–разработчикам» (капо) в пытках он видел, как садистам выдавали психотропные вещества, чтобы они были агрессивнее. Они снимали все творимые зверства на видеорегистраторы для дальнейшего шантажа и вербовки заключенных. 

Как отмечается, жертвам угрожали раскрытием фактов изнасилования, что влечёт в российских тюрьмах перевод человека в «касту униженных» - данные лица выполняют весь срок нахождения в СИЗО и ИК самую грязную и унизительную работу, чистку туалетов и канализаций и т.д. Владимир Матушкеев также подчеркнул, что ему регуляррно приходилось выплачивать взятки оперуполномоченному СИЗО-1, чтобы не быть изнасилованным, а также выделять по 25-30 тысяч рублей еженедельно на покупку домашних продуктов питания и стероидов для питания старшего разработчика камеры и других участников пыток.

Ранее Gulagu.net сообщил о том, что независимые правозащитники получили более 40 Гб видео средств объективного контроля, документов и фото, которые доказывают, что в учреждениях ФСИН действуют зондер-команды негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключённых, и сам процесс снимают на служебные видеорегистраторы. Позже он опубликовал серию видео из секретного архива ФСИН с пытками, изнасилованиями и избиениями на камеру заключенных больнице ФСИН № 1 в Саратове. Позже он опубликовал видео из других регионов. Проверку в связи с этими сообщениями организовали ФСИН и Генпрокуратура. 

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