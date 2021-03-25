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«В какой развитой стране директор ФСИН сохранит свою должность после такого? Только в России», - правозащитник объяснил слабую реакцию властей на пыточные видео

Почему пытки в тюрьмах не очень волнуют чиновников

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Фото: @Pixabay

Помощник руководителя Комитета против пыток Олег Хабибрахманов считает, что публикация жестоких видео с пытками и изнасилованиями в тюрьмах не вызвала должной реакции в верхах.

-Главная проблема, которую я вижу, заключается в том, что власти не считают это проблемой. Кто у нас подвергается пыткам? Осуждённые, задержанные по подозрению в совершении преступлений, люди, которые выходят на несанкционированные митинги и так далее. Это не та категория граждан, о которых государство очень сильно беспокоится и печётся. Международные запреты тоже особенно не беспокоят, — прокомментировал NEWS.ru правозащитник.

Олег Хабибрахманов считает, что реакция должна была бать другой.

-После этой ситуации, которая произошла в тюремной больнице Саратовской области, в какой развитой стране директор ФСИН сохранит свою должность? Генеральный прокурор сохранит своё место? Только в России. Ни один надзорный прокурор не был уволен после истории, которая произошла в этой тюремной больнице, а они должны были лишиться своих мест, — уверен помощник руководителя Комитета против пыток.

При этом можно минимизировать такие жуткие случаи.

-Если будут выделены нормальные деньги, можно поставить нормальную систему видеонаблюдения, не для галочки, которая будет выведена в другое ведомство, в прокуратуру, в Следственный комитет, в то же самое ФСБ, — полагает правозащитник. - Чтобы у нас не было такого, что у нас пытки применяются, и вот ровно в эти пять минут видеокамера не работала. Cамое главное — интерес и позиция власти

Рубрика: Общество

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