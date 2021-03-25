Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить видео с рассказом о пытках в колонии – Gulagu.net

Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать видео с канала Gulagu.net, на котором экс-заключенный Адам Гисаев рассказывает о том, как его избивали и пытались инсценировать его самоубийство в иркутском СИЗО-1. Об этом сообщается в Telegram-канале правозащитников.

«Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать видеоопрос смелого чеченца Адама Гисаева, который рассказал одним из первых в начале этого года о систематических пытках и истязаниях в Иркутском пыточном СИЗО-1. Видео было опубликовано 29.01.21 и только сейчас РКН в срочном порядке решил заблокировать это видео. Российские власти под пристальной лупой отсматривают наш контент, они прекрасно знают, что их тюрьмы пыточные, и их это не беспокоит. Их беспокоит, что об этом мы миру рассказываем и показываем», – говорится в сообщении.

На видео бывший заключённый рассказывает о том, как сотрудники СИЗО-1 его жестоко били, более года держали в карцере за то, что он не допускал в камере пыток давления на других заключённых в его присутствии. Один раз садисты пытались инсценировать его суицид.

На данный момент видео с рассказом Адама Гисаева доступно на Youtube-канале проекта.

В октябре Gulagu.net сообщил о получении более 40 гигабайт видео и фотографий с пытками и насилием заключённых в российских колониях. Архив передал экс-осуждённый, который отбывал срок в колонии в Саратовской области Сергей Савельев, позже его объявили в международный розыск.