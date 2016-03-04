Пути возрождения российского футбола. Экс-чиновник FIFA - о том как спасти «‎спорт номер один»‎

В России каждый раз после фиаско на международных соревнованиях поднимается вопрос улучшения работы в сфере детского и юношеского футбола. Несколько лет назад со своими коллегами из ФИФА, при солидной поддержке РФС и Министерства образования я постарался привнести новые идеи и импульс в процесс развития футбола для российских детей. Время было выбрано очень удачное, т.к. в 2010 году России выпала честь впервые в истории провести Чемпионат мира – 2018 по футболу.

Страна и миллионы мальчишек и девчонок буквально заразились футболом, интерес к игре был грандиозным. Поэтому, в 2011 и 2012 годах в Москве и Борисоглебске, Воронежской области были с большим успехом проведены первые в России недельные курсы ФИФА для тренеров и педагогов по детскому футболу среди мальчиков и девочек до 12 лет. На курсах в Москве приняли участие около 50 человек из многих регионов России, которые затем продолжили работу в своих краях и областях. В Борисоглебске формат был локальным с приглашением слушателей из Воронежской и соседних областей, при большой заинтересованности и помощи местных городских властей. Подобный третий проект по детскому футболу был нами запланирован в Ярославле по просьбе местной федерации футбола на 2013 год, но по ряду причин объективного характера не был осуществлен.

Между тем, дальнейшая работа в Москве и Борисоглебске, а позднее в Ярославле и Ярославской области по данной программе детского футбола успешно проходила в течение последующих 5-6 лет при нашей поддержке и самом активном участии сотрудника департамента образования Москвы и мастера спорта СССР по футболу Валерия Круглыхина. В этих городах и соседних населенных пунктах с помощью энтузиастов футбола, местных властей, спортивных организаций была налажена образовательная деятельность для тренеров-педагогов, регулярные тренировки, турниры и фестивали футбола для детей от 5-6 лет в детских садах до школьников 12-13 лет, а некоторых случаях до 17 лет, при постоянной поддержке и участием родителей и волонтеров.

К большому сожалению, в последующие годы в силу смены руководства РФС, местных федераций футбола и по другим причинам, продолжить эту качественную работу по развитию детского футбола в школах, детских садах, во дворах по месту жительства, в футбольных клубах и секциях не удалось. Хотя считаю, что она продолжается усилиями местных специалистов, благодаря заложенным этими проектами знаниям и опыту, а также любви и тяге детей к футболу.