Пути возрождения российского футбола. Экс-чиновник FIFA - о том как спасти «спорт номер один»
Кто виноват и что делать?
На днях все три наших клуба «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» вновь проиграли в домашних матчах еврокубков. В последние годы российские команды уступают не только соперникам, но и самим себе образца 80-х, 90-х и 2000-х годов. При этом, ресурсов, в виде государственных денег и стадионов, сейчас в футболе больше, чем раньше.
О причинах регресса, специально для “Собеседника”, рассуждает Валерий Чухрий - глава офиса в Москве и консультант ФИФА в странах СНГ (2001-15).
Время подводить итоги
Отгремели фанфары большей части футбольного 2021-го года и, наконец, мы узнали имена почти всех лауреатов соревнований прошлого и этого сезонов среди национальных и клубных команд. Так, сборная Италии стала чемпионом Евро – 2020, золото Олимпиады - 2020 в Токио выиграла команда Бразилии, а Кубок Америки КОНМЕБОЛ - 2021, впервые с легендарным Лионелем Месси, завоевала сборная Аргентины. Недавно сборная Франции выиграла финал нынешней Лиги наций УЕФА, а победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА в этом году стал английский клуб «Челси». В Лиге Европы впервые в своей истории первенствовал испанский «Вильярреал» во главе с известным тренером Унаи Эмери. Он некогда без особого успеха проработал в московском «Спартаке», а ныне уже в четвертый раз привел свой очередной клуб из Испании к победе в этом турнире!
Примерно тоже самое можно сказать о карьере тренера нынешних чемпионов Европы - сборной Италии Роберто Манчини, вспоминая его работу в питерском «Зените». Говоря о главном для нас европейском первенстве, надо отметить, что за редким исключением практически все матчи Евро-2020 проходили чрезвычайно интересно, в зрелищной и бескомпромиссной борьбе. Многие команды, начиная от сборной Италии, показали высокий класс игры, действуя от первой до последней минуты на предельных скоростях, технично с хорошо организованной обороной и грамотной комбинационной атакой. В качестве примера можно назвать не только команды из верхней части рейтинга ФИФА, такие как сборные Англии, Испании, Бельгии, но также Швейцарию, Чехию, Швецию, Украину, Австрию, Уэльс. Даже сборные команды Венгрии, Польши и Финляндии, не прошедшие в стадию плей-офф, заслужили много хвалебных отзывов от специалистов и болельщиков за яркий и самоотверженный футбол. Особо хочется выделить сборную Дании, бронзового призера Евро - 2020, которая после драматичного эпизода со своим лидером Эриксоном смогла сплотиться, показала современный классный футбол, стала грозой лидеров и любимицей миллионов фанатов.
Несмотря на неудачный конечный результат, подтвердили свой высокий уровень недавние лидеры мирового и европейского футбола хорваты и португальцы, а также французы, которые несколько позднее в октябре с.г. праздновали победу в европейской Лиге наций. Думаю, что более успешно выступить на Евро - 2020 им, как и сборной Бельгии помешали травмы и усталость ведущих игроков после длинного футбольного сезона в период пандемии.
Среди неудачников Евро с одной стороны стоит выделить сборные Германии и Нидерландов, а с другой команды Турции и России, показавших на турнире наиболее блеклый и невыразительный футбол. Явный аутсайдер первенства сборная Северной Македонии, которая была ниже всех команд по классу, и та не сдавалась соперникам и всегда отчаянно сражалась на поле все 90 минут игры. Полагаю, что за немецкую и голландскую команды беспокоится не стоит, т.к. развитие их национального футбола опирается на прочный рассчитанный на десятилетия фундамент в виде современных программ развития футбола. История подсказывает, что их новые победы не заставят себя долго ждать. К слову, смена главных тренеров и убедительные результаты недавних сентябрьских и октябрьских матчей двух упомянутых выше сборных подтверждают мои прогнозы. Классный уровень футбола подтвердила в октябре вся четверка финалистов на турнире Лиги наций УЕФА - 2021 в Италии. После розыгрыша чемпионата Европы изменился только порядок занятых командами мест и выглядит он следующим образом - Франция, Испания, Италия и Бельгия.
Про нас
Что касается выступления российской национальной команды на Евро – 2020, то эти итоги подверглись очередной острой критике. Завершением чему стала отставка главного тренера незадолго до возобновления отборочных матчей к чемпионату мира. Принявший сборную Валерий Карпин был благожелательно встречен нашей футбольной общественностью, успешно прошел свой первый этап работы с командой в официальных матчах, несколько омолодив состав и внеся в игру новый заряд свежести и задора. Пожелаем российской сборной, которая уже не опуститься ниже 2-го места в группе, успешно завершить отбор на ЧМ - 2022 в Катаре, несмотря на имеющиеся огрехи и большой объем предстоящей работы для улучшения игры. При этом, что было заранее известно, назначение нового главного тренера национальной команды и начало её омоложения не может решить главной проблемы российского футбола – воспитание большой группы молодых талантливых футболистов из-за отсутствия среди нынешнего поколения исполнителей топ-уровня.
Привлечение к играм в нашей главной команде одного, двух или даже трех - четырех перспективных игроков не позволяет говорить о возможном значительном сдвиге в повышении класса футбола, показываемого сборной в обозримом будущем. Сейчас таких футболистов должно быть, как минимум, 10 - 12, а лучше 15 - 20 человек.
На недостаток мастерства российских футболистов, даже усиленных большим количеством иностранцев, указывают и удручающие результаты наших клубных команд в европейских турнирах как прошедших лет, так и начавшегося с поражений сезона 2021/22.
Что делать?
На днях все три наших клуба «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» вновь проиграли в домашних матчах еврокубков. Кардинально не изменяет эту задачу в лучшую сторону пересмотр формата российских соревнований, лимита легионеров и прочие внешне существенные перемены. Решение только за комплексным, выверенным и обоснованным, подходящим для российских реалий, долгосрочным (на срок не менее 15-20 лет) подходом к этому вопросу.
Эта проблема долго не решалась и процесс фактически был пущен на самотёк. Поэтому, было бы разумным предложить открытую дискуссию футбольных тренеров и ведущих специалистов по путям вывода нашего футбола из того глубокого кризиса, куда он попал более десяти лет назад и о чем регулярно напоминает нам практически каждые два года по окончании очередного цикла мировых и европейских футбольных первенств. По состоянию на последние месяцы наша сборная находится на 30-х – 40-х местах в рейтинге ФИФА и надо признать, что последним реальным успехом нашей сборной команды и российских клубов стал 2008 год.
Тогда сборная России завоевала бронзовые медали Евро, поделив 3-4 места с командой Турции, и победный дубль питерского «Зенита», выигравшего Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Успех на домашнем чемпионате мира 2018 года, где наши игроки за счет неимоверной самоотдачи, командного духа, с помощью ветеранов сборной прыгнули выше головы и заняли восьмое место, можно назвать условным. Тогда не было показано высокого технического и тактического мастерства, да и единственные две победы в основное время матчей были достигнуты над значительно более слабыми соперниками.
Возникает один из главных для России вопросов – что делать? Постараюсь найти на него ответ, благодаря своему опыту работы в Международной федерации футбола – ФИФА, где под руководством президента Йозефа Блаттера я трудился с 2001 года на протяжении почти 15 лет в должности руководителя офиса ФИФА в Москве и консультанта ФИФА по программам развития футбола в России и странах СНГ. Насколько помню, в футбол я начал играть с 5-летнего возраста, а затем занимался футболом, работал и сохраняю любовь к этой удивительной игре более 60 лет своей жизни.
Успех сборной СССР начинался с детского футбола
Многие годы наша страна славилась широтой и уровнем развития футбола, больших успехов достигал отечественный детско-юношеский и молодежный футбол. Советские сборные команды разных возрастов, начиная с 1966 года, регулярно выигрывали и были призерами чемпионатов Европы и мира среди юношеских и молодежных команд.
Последние крупные победы отечественной команды – молодежной (до 21 года) и юношеской (до 18 лет) сборными СССР - были одержаны на чемпионатах Европы в 1990 году. На чемпионатах мира были завоеваны золотые медали юношеской команды СССР возраста до 17 лет в 1987 г. и бронзовые медали сборной СССР (юниоры до 20 лет) в 1991 году. Российские юношеские сборные (до 17 лет) лишь дважды с 1991 года побеждали на чемпионатах Европы (2006 и 2013 гг.). Молодежная сборная России (до 21 года) за эти же годы лишь трижды без особого успеха выступала в финальной части чемпионата Европы, включая прошедший сезон 2020/21 годов, а российская олимпийская сборная (до 23 лет) ни разу не участвовала в Олимпийских играх за последние 30 лет. Олимпийскими чемпионами игроки сборной СССР стали на Олимпиаде 1988 года в Сеуле, повторив золотой успех советской команды на ОИ – 1956 в Мельбурне.
Здесь хочется сказать большое спасибо за правильную организацию работы почетному президенту РФС Вячеславу Ивановичу Колоскову и работавших в то время под его руководством коллективу замечательных тренеров и организаторов футбола В.В. Радионову, Г.И. Костылеву, Б.П. Игнатьеву, Н.И. Киселеву, А.М. Пискареву, С.М. Мосягину, А.Ф. Бышовцу и др., а также в российские времена В. Газзаеву, А. Колыванову и Д. Хомухе за последние для нас победы на международном юношеском, молодежном, клубном уровне и на Олимпиаде.
Первый шаг
Думаю, первое с чего надо начать, так это с укрепления фундамента отечественного футбола и восстановления его четкой структуры, которая частично сохранилась с советских времен. И начинать надо немедленно, без всяких промедлений.
Отрадно, что в последнее время Российский футбольный союз начал реально осуществлять некоторые проекты по развитию детского, школьного и юношеского футбола. И эту работу надо, как можно быстрей, поднимать на новый качественный уровень и распространить на всю территорию страны, используя современные эффективные программы развития футбола. Причем работать надо коллективно, взаимодействуя и оказывая поддержку на всех уровнях – от РФС, министерств спорта и просвещения до местных и региональных властей, спортивных ведомств и футбольных клубов.
Известно, что в основании футбольной структуры, которая графически состоит из двух пересекающихся пирамид профессионального и любительского футбола, лежит массовый футбол.
Более 99% тех, кто любит и регулярно играет в мире в футбол на всех уровнях, являются любителями и относятся к массовому футболу. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уделяют большое внимание массовому футболу. Так, «систематическое продвижение массового футбола всегда было одной из приоритетных задач ФИФА», а УЕФА руководствуется следующим принципом – «Без массового футбола нет будущего у футбола профессионального…».
Опыт СССР в вопросах массового футбола может быть частично использован в детском футболе, но время вносит свои коррективы и предъявляет новые требования к методам и методикам подготовки качественных футбольных резервов. Имеется также большая потребность в новых подходах к философии развития футбола. В мире есть достаточное количество эффективных и проверенных временем программ развития детско-юношеского футбола, с широкого и повсеместного внедрения которых в практику наших футбольных школ и секций надо начинать. В последнее десятилетие ФИФА и УЕФА предоставили для нас новую философию и подготовили требуемые современные проекты развития детского массового и школьного футбола. Появились также подобные российские учебные материалы, программы и методические разработки.
В России каждый раз после фиаско на международных соревнованиях поднимается вопрос улучшения работы в сфере детского и юношеского футбола. Несколько лет назад со своими коллегами из ФИФА, при солидной поддержке РФС и Министерства образования я постарался привнести новые идеи и импульс в процесс развития футбола для российских детей. Время было выбрано очень удачное, т.к. в 2010 году России выпала честь впервые в истории провести Чемпионат мира – 2018 по футболу.
Страна и миллионы мальчишек и девчонок буквально заразились футболом, интерес к игре был грандиозным. Поэтому, в 2011 и 2012 годах в Москве и Борисоглебске, Воронежской области были с большим успехом проведены первые в России недельные курсы ФИФА для тренеров и педагогов по детскому футболу среди мальчиков и девочек до 12 лет. На курсах в Москве приняли участие около 50 человек из многих регионов России, которые затем продолжили работу в своих краях и областях. В Борисоглебске формат был локальным с приглашением слушателей из Воронежской и соседних областей, при большой заинтересованности и помощи местных городских властей. Подобный третий проект по детскому футболу был нами запланирован в Ярославле по просьбе местной федерации футбола на 2013 год, но по ряду причин объективного характера не был осуществлен.
Между тем, дальнейшая работа в Москве и Борисоглебске, а позднее в Ярославле и Ярославской области по данной программе детского футбола успешно проходила в течение последующих 5-6 лет при нашей поддержке и самом активном участии сотрудника департамента образования Москвы и мастера спорта СССР по футболу Валерия Круглыхина. В этих городах и соседних населенных пунктах с помощью энтузиастов футбола, местных властей, спортивных организаций была налажена образовательная деятельность для тренеров-педагогов, регулярные тренировки, турниры и фестивали футбола для детей от 5-6 лет в детских садах до школьников 12-13 лет, а некоторых случаях до 17 лет, при постоянной поддержке и участием родителей и волонтеров.
К большому сожалению, в последующие годы в силу смены руководства РФС, местных федераций футбола и по другим причинам, продолжить эту качественную работу по развитию детского футбола в школах, детских садах, во дворах по месту жительства, в футбольных клубах и секциях не удалось. Хотя считаю, что она продолжается усилиями местных специалистов, благодаря заложенным этими проектами знаниям и опыту, а также любви и тяге детей к футболу.
В чём разница?
Необходимо объяснить в чем отличие современных проектов детского футбола от прежних:
- Прежде всего они носят образовательный характер, готовят тренеров-преподавателей для правильной качественной работы с детьми, начиная с самых ранних возрастов (от 3-5 до 12 лет), а также требуют правильного и вежливого поведения родителей на тренировках и соревнованиях;
- Обучают детей азам владения мячом и технике футбола, воспитывают и совершенствуют их индивидуальные футбольные качества, служат популяризации футбола и привлечения большего количества детей и подростков к этой игре. Соревновательный и командный принципы не являются главными в работе с детскими коллективами;
- Занятия разнообразны и интересны, носят большей частью игровой характер, на площадках малых размеров с большим количеством контактов с мячом. Программы значительно расширяют базу массового футбола, в занятия вовлечены как мальчики, так и девочки, а во время проведения фестивалей и праздников футбола также тренеры, педагоги, родители и волонтеры;
- Готовиться основа для подготовки футболистов высокого класса. Лучшие и талантливые игроки проходят селекцию и отбор в команды, школы и академии более высокого класса в целях дальнейшего повышения уровня их мастерства и качества игры;
- Решаются социальные задачи привлечения детей к здоровому образу жизни, отказу от вредных привычек, любви к спорту и футболу, в частности, посредством дальнейших занятий футбольным судейством, воспитанием хорошо понимающих тонкости футбола болельщиков и т.д.;
- Обеспечивают детей необходимыми футбольными мячами для юных игроков, инвентарем, оборудованием, спортивной формой, качественными футбольными полями и площадками, раздевалками с душевыми кабинами и теплой водой, пр.;
Авторитетные мнения
За повышение внимания к вопросам развития детско-юношеского футбола, подготовку качественного футбольного резерва и соответствующих тренерских кадров, выделение требуемых финансовых ресурсов на эти цели высказываются наши известные тренеры Юрий Семин, Валерий Газзаев, Михаил Гершкович, Борис Игнатьев и многие другие. А также руководители российского футбола, включая президента РФС Александра Дюкова и вице-президента легендарного Никиту Павловича Симоняна, которого мы сердечно поздравляем с недавним юбилеем – 95-летием со дня рождения! Надо отметить, что ежегодно средств на развитие организованного массового детского и юношеского футбола в целом по стране необходимо не так уж много или в десятки раз меньше, чем на оплату только одного из наших известных футболистов либо на покрытие неустойки за разрыв контракта с футбольным функционером в России.
P.S.
Полагаю, что прошло то время в нашем футболе, когда мы слепо верили в чудеса и иногда, но очень редко, они случались и российские команды словно по волшебству старика Хоттабыча добивались успехов или им просто везло. Яркий пример, когда благодаря победе хорватов над англичанами в Лондоне, сборная Гуса Хиддинка прошла в финальную часть Евро - 2008. Теперь же наступил момент для ежедневной рутинной невидимой, но очень трудоемкой работы на местах в футбольных секциях, школах и командах, по обучению и переподготовке детских тренеров - педагогов, реализации в широком масштабе программ развития детского футбола. В дальнейшем надо поэтапно переходить на юношеский, юниорский и молодежный уровень, улучшая и совершенствуя систему подготовки и воспитания качественных резервов для большого футбола.