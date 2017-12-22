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Вчера, в 20:49

«Карпин мог бы быть жестче. Спортсменов надо ругать, чтобы не расслаблялись». Журова дала совет тренеру футбольной сборной

Пятый матч при Валерии Карпине - против Словении. Продолжается отбор на ЧМ-2022 в Катаре.

Фото: Global Look Press

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и действующий депутат Госдумы отреагировала на слова Валерия Карпина о том, что именно он виноват в слабой игре нашей командой.

- Тренер должен ругать футболистов. У нас принято хвалить спортсменов только за какие-то феноменальные вещи. Когда это рядовой результат, лучше поругать. Чтобы не расслаблялись, - сказала Светлана Журова в интервью NEWS.ru.

Бывшая конькобежка дала понять, что следит за результатами футбольной сборной. 

- У нас бывает - можем выигрывать, проходим отборочные, а затем доходим до важных игр и начинается. Многие спортсмены часто говорят, что не хватает жёсткой руки. Если Карпин будет жёсткой рукой, будет неплохо, - рассуждает Светлана Журова.

На днях сборная России обыграла команду Словакии (1:0). Матч запомнился низким уровнем игры. “Все, что не получилось в игре — моя вина. Не так донес, не так объяснил”, - подытожил Карпин во время пресс-подхода.

Светлана Журова: Представляю себя на месте спортсменов – слезы наворачиваются
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