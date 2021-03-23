Сергей Прядкин закончил Институт физкультуры, но в большое футбольное руководство попал совсем другим путем. С начала восьмидесятых до середины девяностых Сергей Прядкин прослужил в КГБ и Федеральном агентстве правительственной связи (ФАПСИ), после этого перешел на работу в «Динамо». Прядкин – полковник ФСБ в запасе. В Российской футбольной премьер-лиге он работал со дня ее основания в 2001 году Виталием Мутко. Экс-глава московского офиса ФИФА в разговоре с «Собеседником» удивляется, что Прядкин проработал так долго после ухода Мутко.

– Это был на сто процентов его человек. В начале – стадия открывания дверей и ношение портфелей, а потом серьезный пост. Для меня Прядкин – скорее темная фигура в нашем футболе. Последние 20 лет в нем трудно назвать успешными. Есть какие-то отдельные успехи вроде бронзы Евро-2008, но это эпизоды. Посмотрите, кто сейчас выходил за сборную против Словакии – половина этих игроков никому не известна. Большое количество травм в команде – это отговорки. Факт в том, что у нас серьезный кадровый голод.

По словам Чухрия, Прядкин мог иметь отношение к революции в футбольной элите 2004 года, когда с поста президента РФС ушел Вячеслав Колосков.

– До футбола он работал в структурах связи. Один крупный футбольный чиновник из команды Мутко лично мне рассказывал, что они прослушивали телефоны конкурентов, – говорит экс-чиновник ФИФА, - Прядкин мне запомнился как чиновник скорее военизированный. Часто его рассказы были о том, как они на стрельбах с бойцами взрывали какую-нибудь гранату. Такой вот был в футболе полевой офицер. Такой как и многие губернаторы у нас, в общем. Футбол - это же всегда отражение процессов управления в стране.

О прослушке упоминал в своей книге и сам Вячеслав Колосков.