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Вчера, в 19:24

«КГБшник, человек Мутко, покровитель агентов». Экс-чиновник ФИФА - о Сергее Прядкине, который управлял футбольной лигой России 20 лет

Глава РПЛ неожиданно ушел в отставку

Прядкин
Фото: Global Look Press

Сергей Прядкин закончил Институт физкультуры, но в большое футбольное руководство попал совсем другим путем. С начала восьмидесятых до середины девяностых Сергей Прядкин прослужил в КГБ и Федеральном агентстве правительственной связи (ФАПСИ), после этого перешел на работу в «Динамо». Прядкин – полковник ФСБ в запасе. В Российской футбольной премьер-лиге он работал со дня ее основания в 2001 году Виталием Мутко. Экс-глава московского офиса ФИФА в разговоре с «Собеседником» удивляется, что Прядкин проработал так долго после ухода Мутко.

– Это был на сто процентов его человек. В начале – стадия открывания дверей и ношение портфелей, а потом серьезный пост. Для меня Прядкин – скорее темная фигура в нашем футболе. Последние 20 лет в нем трудно назвать успешными. Есть какие-то отдельные успехи вроде бронзы Евро-2008, но это эпизоды. Посмотрите, кто сейчас выходил за сборную против Словакии – половина этих игроков никому не известна. Большое количество травм в команде – это отговорки. Факт в том, что у нас серьезный кадровый голод.

По словам Чухрия, Прядкин мог иметь отношение к революции в футбольной элите 2004 года, когда с поста президента РФС ушел Вячеслав Колосков.

– До футбола он работал в структурах связи. Один крупный футбольный чиновник из команды Мутко лично мне рассказывал, что они прослушивали телефоны конкурентов, – говорит экс-чиновник ФИФА, - Прядкин мне запомнился как чиновник скорее военизированный. Часто его рассказы были о том, как они на стрельбах с бойцами взрывали какую-нибудь гранату. Такой вот был в футболе полевой офицер. Такой как и многие губернаторы у нас, в общем. Футбол - это же всегда отражение процессов управления в стране.

О прослушке упоминал в своей книге и сам Вячеслав Колосков.

Фото: Соцсети
Валерий Чухрий

Прядкин был связан с футбольными агентами, которые занимаются продажей/покупкой игроков. Настолько тесно, что это послужило поводом для разбирательства в Спортивном арбитражном суде Лозанны из-за конфликта интересов. Сергей Прядкин руководил Премьер-лигой и одновременно агентской компанией. Агентом был и его младший брат – Андрей.

- Ему удалось нанять хороших юристов и выйти из этой истории без потерь, - говорит Чухрий. В 2012 году CAS оправдал Сергея Прядкина. 

По словам Валерия Чухрия, уход футбольного чиновника мог быть связан с продажей прав на телетрансляции, которую курировала РПЛ. Новость об отставке совпала с рекордным контрактом лиги – она получит от «Матч ТВ» 6,6 миллиарда рублей за сезон (в прошлом году было 1,7 миллиарда). Среди желающих показывать игру российских клубов было еще три компании – Okko, «Яндекс» и Start.

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