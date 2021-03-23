Автогол помог сборной России по футболу обыграть Словакию в матче отбора к ЧМ-2022

Матч отборочного тура чемпионата мира по футболу между сборными России и Словакии закончился со счётом 1-0 в пользу наших.

Встреча прошла в Казани на «Ак Барс – Арене». Единственный мяч в игре забил на 24-й минуте защитник словацкой сборной Милан Шкриньяр, который после прострела Дмитрия Баринова отправил мяч в собственные ворота.

Следующий матч сборная России проведёт 11 октября на выезде против команды Словении.

Сейчас наша сборная с 16 очками занимает второе место в группе, уступая Хорватии по разнице забитых и пропущенных мячей. Пока что она не потерпела ни одного поражения под руководством Валерия Карпина. В сентябре россияне сыграли вничью со сборной Хорватии (0:0) и обыграли команды Кипра и Мальты.

Валерий Карпин возглавил сборную России по футболу 23 июля, сменив Станислава Черчесова.