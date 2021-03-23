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Валерий Карпин возглавил сборную России по футболу. В качестве тренера он ещё ничего не выигрывал

Наставник "Ростова" сменил на главном футбольном посту Станислава Черчесова.

Фото: Instagram

Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза. Контракт со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

До конца года Карпин будет совмещать работу в "Ростове" и сборной России.

Карьера Карпина на тренерской должности:

2009—2012 - "Спартак" (Москва)

2012—2014 - "Спартак" (Москва)

2014—2015 - "Мальорка" (Мальорка, Испания)

2015—2016 - "Торпедо" (Армавир)

2017— н.в. "России" (Ростов)

В тренерской биографии Валерия Карпина нет ни одной победы. 

Главными его достижениями являются серебренные медали Чемпионата России (во главе "Спартака").

Валерий Карпин: Мой футбольный отец – Романцев

Теги: #спорт, #футбол

Рубрика: Спорт

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