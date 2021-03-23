Валерий Карпин возглавил сборную России по футболу. В качестве тренера он ещё ничего не выигрывал

Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза. Контракт со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

До конца года Карпин будет совмещать работу в "Ростове" и сборной России.

Карьера Карпина на тренерской должности:

2009—2012 - "Спартак" (Москва)

2012—2014 - "Спартак" (Москва)

2014—2015 - "Мальорка" (Мальорка, Испания)

2015—2016 - "Торпедо" (Армавир)

2017— н.в. "России" (Ростов)

В тренерской биографии Валерия Карпина нет ни одной победы.

Главными его достижениями являются серебренные медали Чемпионата России (во главе "Спартака").