Валерий Карпин возглавил сборную России по футболу. В качестве тренера он ещё ничего не выигрывал
Наставник "Ростова" сменил на главном футбольном посту Станислава Черчесова.
Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза. Контракт со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.
До конца года Карпин будет совмещать работу в "Ростове" и сборной России.
Карьера Карпина на тренерской должности:
2009—2012 - "Спартак" (Москва)
2012—2014 - "Спартак" (Москва)
2014—2015 - "Мальорка" (Мальорка, Испания)
2015—2016 - "Торпедо" (Армавир)
2017— н.в. "России" (Ростов)
В тренерской биографии Валерия Карпина нет ни одной победы.
Главными его достижениями являются серебренные медали Чемпионата России (во главе "Спартака").