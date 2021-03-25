Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 21:14

Волгоградец проведёт в колонии 4,5 года за то, что сдал 8 человек в фермерское рабство

Потерпевшим злоумышленник представлялся как полицейский, предъявляя удостоверение сварщика

Фото: Global Look Press

39-летний житель Волгоградской области приговорён к 4,5 года колонии строгого режима за торговлю людьми. Восемь человек из-за него попали на животноводческие фермы, где заставляли бесплатно трудиться.

С 2016 по 2020 годы осуждённый продавал людей в трудовое рабство. Жертв он находил на вокзалах или на улицах из числа тех, кто злоупотреблял алкоголем или не имел постоянного места жительства. Всего незаконно лишены свободы были три женщины и пятеро мужчин. Все они были в возрасте от 40 до 56 лет.

Порабощённых граждан злоумышленник перевозил в соседние регионы в спецавто, пассажирские двери которого блокировались, сообщает местное управление следкома. У пострадавших отбирали средства связи.

Своих жертв работорговец обманывал, представляясь сотрудником полиции. При этом он показывал им удостоверение сварщика.

Главный фигурант дела во время следствия дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Также под судом до сих пор находятся его сообщники.

Ранее «Собеседник» писал, что НКО по борьбе с рабством «Альтернатива» может быть признана иноагентом.

Теги: #рабство

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 3 дня назад

Роман Баданин*: Россияне готовы оплачивать расследования про коррупцию

Расследование 1 день назад

Курортный Роман Татьяны Навки

Расследование 1 неделю назад

Полный дурдом: Как руководство психиатрических центров Москвы связано с «Единой Россией»

Политика 1 неделю назад

Кооператив «Геленджик»

Общество 1 неделю назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Расследование 3 недели назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Общество 41 минуту назад

«Как обычно – затяните пояски, помогите государству, а оно поможет олигархам?»

Общество 55 минут назад

В Черногории освободили бывшего владельца Черкизовского рынка и дали ему политубежище

Общество 1 час назад

Огнестрел в детском онкоцентре, досрочные каникулы, обновлённая ключевая ставка и брошь Набиуллиной: новости к вечеру 22 октября

Общество 1 час назад

«Проценко, ты к другим ребятам обращайся, которые парады, концерты и голосования в пандемию проводят. Что же ты раньше молчал?!»

Общество 2 часа назад

«Мясное вредно – питаемся солнышком, пока оно бесплатно»: в сети отреагировали на повышение цен на колбасу

Общество 3 часа назад

Восьмилетний школьник получил велосипед за то, что спас друга от педофила

Общество 6 часов назад

Жители Сосенского поселения, просившие решить проблему с мигрантами, создают группы самообороны

Общество 7 часов назад

Главный каскадер России: Поступок Алека Болдуина - это маразм. Он, что, был обдолбанный?

Происшествия 7 часов назад

Массовые отравления контрафактным алкоголем добрались до Москвы

Общество 7 часов назад

Суд признал незаконным отстранение от работы слесаря, отказавшегося прививаться

Недвижимость 8 часов назад

Льготную ипотеку в России теперь можно использовать для покупки частных домов

Общество 8 часов назад

Собянин рассказал, когда ожидается пик заболеваемости в Москве, и пояснил отношение к QR-кодам

Общество 8 часов назад

Производитель экспресс-тестов на ковид заработал за несколько месяцев больше 180 млн рублей

Общество 8 часов назад

Три месяца за реквизит

Происшествия 9 часов назад

«Разрушение» кремлевской стены из-за урагана в Москве попало на видео

Общество 9 часов назад

В Москве в «нерабочие дни» утроят число проверяющих соблюдение масочного режима в транспорте

Общество 9 часов назад

Нерентабельные дети: Как уничтожают РДКБ – единственный в России уникальный центр помощи малышам

Политика 10 часов назад

«Если есть порох, дай огня»: «Клуб любителей песен Цоя» признали экстремистами в Беларуси

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика