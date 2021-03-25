Волгоградец проведёт в колонии 4,5 года за то, что сдал 8 человек в фермерское рабство

39-летний житель Волгоградской области приговорён к 4,5 года колонии строгого режима за торговлю людьми. Восемь человек из-за него попали на животноводческие фермы, где заставляли бесплатно трудиться.

С 2016 по 2020 годы осуждённый продавал людей в трудовое рабство. Жертв он находил на вокзалах или на улицах из числа тех, кто злоупотреблял алкоголем или не имел постоянного места жительства. Всего незаконно лишены свободы были три женщины и пятеро мужчин. Все они были в возрасте от 40 до 56 лет.

Порабощённых граждан злоумышленник перевозил в соседние регионы в спецавто, пассажирские двери которого блокировались, сообщает местное управление следкома. У пострадавших отбирали средства связи.

Своих жертв работорговец обманывал, представляясь сотрудником полиции. При этом он показывал им удостоверение сварщика.

Главный фигурант дела во время следствия дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Также под судом до сих пор находятся его сообщники.

Ранее «Собеседник» писал, что НКО по борьбе с рабством «Альтернатива» может быть признана иноагентом.