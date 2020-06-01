«Подобные «выходные» будут повторяться вновь и вновь»: Проценко объяснил локдаун

Главный врач ковидного госпиталя в Коммунарке Денис Проценко призвал россиян понять серьезность ситуации с коронавирусом и не думать, что «нерабочие дни» — это повод отдохнуть и развлечься. По его словам, это «просто возможность сорвать несколько циклов заражений», поэтому мэрия и вводит новые органичения — «праздника не будет», поясняет врач.

«Сейчас без паузы никак нельзя. Тут альтернатив-то и нет: либо все массово идут вакцинироваться, либо так же массово начинают болеть и нарабатывать собственный иммунитет»,

— говорит Проценко, поясняя, что, если ситуация пойдет по второму сценарию, то ситуация может выйти из-под контроля. Встанет и вопрос с нехваткой коек, которые заканчиваются уже сейчас.

Проценко заявляет, что «мы уже потеряли слишком много времени» и призывает соблюдать все требования и рекомендации властей, а также уважать окружающих и соблюдать меры предосторожности, в том числе не ходить на работу больными и носить защитные маски.

«Подобные "выходные" будут повторяться вновь и вновь, пока мы не наработаем коллективный иммунитет, пока не включим голову», — уверен главврач больницы в Коммунарке.

Как ранее писал «Собеседник», мэр города Сочи уже успел сообщить о массовом наплыве туристов во время «нерабочих дней». Поток отдыхающих там, исходя о данных об уже купленных билетах, сопоставим с летним периодом.