Александр Кынев: Большей дискредитации вакцинации, чем указ Собянина, невозможно представить

Политолог Александр Кынев считает, что введением жестких ограничений в Москве столичный мэр полностью уничтожил все достижения и перспективы вакцинации.

-Все говорят о вакцинации, но меры, которые принял Собянин, ведут, наоборот, к дискредитации вакцинации, - сказал политолог "Собеседнику". - В чем смысл вакцинироваться, если это перестаёт давать хоть какие-то бонусы - ты все равно никуда не можешь пойти. Как убедить людей делать прививки, если всех все равно уравняли? Большей дискредитации вакцинации и представить было сложно. В прошлый раз бизнес расплатился за все эти карантинные мероприятия. И сейчас заплатит, в основном, он же. И простые люди. Совершенно понятно, что никто ничего не получит - меры поддержки бутафорские. У нас огромное количество де-факто самозанятых. В результате люди станут еще более нищими.