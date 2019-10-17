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68% россиян не сортируют мусор и не собираются этим заниматься

При этом сортирующие мусор меньше соблюдают другие правила эко-этики

Фото: АГН Москва

Отходы из пластика до переработки и после

Согласно опросу двух тысяч человек Центром исследований гражданского общества НИУ ВШЭ, среди россиян раздельный сбор бытового мусора практикуют только 32% населения. Остальные этим не озабочены и не планируют заводить отдельные мусорные ведра для перерабатываемого мусора и для смешанных отходов.

При этом 69% опрошенных отметили, что готовы этим заняться в случае установки специальных контейнеров вблизи дома. 26% требуется уверенность в том, что раздельно собранные отходы в итоге действительно пойдут на переработку, а не смешаются с остальным мусором.

Но не только раздельный сбор помогает сократить количество бытовых отходов. 86% россиян включены хотя бы в одну из практик, связанных с экологической этикой.

Отнюдь не всегда это связано с этикой, но связано с соображениями экономии. Так, например, 59% участников опроса экономят электроэнергию, 57% экономят воду, 43% закупают продукты по списку в умеренном количестве, чтобы не выбрасывать лишнее.

При этом те из граждан, кто сортирует мусор, часто уверены, что могу почивать на лаврах раздельного сбора и воздерживаются от других эко-практик. 

Наибольшую активность в вопросах эко-этичных практик проявляют женщины, сотрудники НКО, общественных движений и жители городов-миллионников.

Теги: #экология

Рубрика: Общество

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