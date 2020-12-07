Новое мировоззрение: Москва сокращает производство мусора

Переход на раздельный сбор отходов начался в Москве в январе 2020 года, и с тех пор многие жители столицы решили для себя не только разделять мусор перед выбрасыванием, но и уменьшать его количество, по возможности отказавшись от одноразовых вещей и неэкологичной упаковки.

В начале года во всех московских дворах появились контейнеры синего и серого цветов. А удивленным горожанам коммунальщики объясняли, что теперь мусор нужно выбрасывать, предварительно рассортировав его на вторсырье и смешанные отходы. Вторичный ресурс в виде стекла, бумаги, пластика и металла отправляется в синий ящик, а пищевые отходы и загрязненные вещи – в серый.

Как это обычно бывает, инициатива городских властей на первых порах породила волну панических слухов. Так, например, некоторые москвичи на полном серьезе ждали, что в их подъездах заварят мусоропроводы. Но время шло, многие звезды культуры и шоу-бизнеса подключились к программе раздельного сбора, а никаких «репрессий» не начиналось. И постепенно жители столицы втянулись в сортировку мусора настолько, что объем собранного вторсырья только за девять месяцев 2020 года вырос в полтора раза – до 600 тысяч тонн.

– Чем больше людей полностью перейдет на раздельный сбор, тем больше будет вторсырья, которое отправится на переработку, а объем бытовых отходов, предназначенных для захоронения на полигонах, будет сокращаться, – объяснил планы московского правительства заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Но самым главным результатом программы стали изменения в потребительском поведении москвичей. На собственном опыте убедившись в том, сколько мусора они производят, жители столицы массово переключаются на экологически ответственный подход к выбору покупок и упаковки. Например, вернулась мода на уже упомянутые сумки-авоськи, не занимающие много места, но в случае нужды позволяющие переносить покупки достаточно большого веса и объема.

Авоська отлично заменяет сотни одноразовых пластиковых пакетов, но выглядит чересчур винтажно и не вписывается в имидж многих молодых людей. Они теперь выбирают экосумки самых разных форм и расцветок. Такая сумка тоже делает ненужными пластиковые пакеты, считающиеся одним из основных загрязнителей на планете, но при этом позволяет человеку подчеркнуть свою индивидуальность и экологическую ответственность.

Вслед за пластиковыми пакетами жители столицы постепенно отказываются от одноразовых стаканчиков. Ассортимент многоразовых экокружек, куда можно налить и чай, и кофе, и минералку, сегодня, пожалуй, велик как никогда. А это однозначно указывает и на наличие серьезного спроса. Так что недалек тот день, когда картонные и пластиковые стаканчики станут таким же пережитком прошлого, как полиэтиленовые пакеты.

Аналогичным образом экологически сознательные продавцы заменяют полиэтиленовую упаковку на бумажную. Если вы покупаете на развес орехи или кофейные зерна в Москве, то, скорее всего, вам упакуют их в бумажный пакетик, который ничуть не менее удобен, чем пластиковый, но разлагается в земле намного быстрее и проще.

За границей такой подход к экологии потребления называют Zero waste – ноль отходов. В России пока своего термина не придумали, но общемировой тренд на сокращение объемов мусора поддерживают полностью. Так что если вы все еще пользуетесь одноразовыми вещами, задумайтесь о том, что именно вашими силами пополняются свалки и на многие сотни лет выводятся из оборота ценные вещества, которые можно было бы использовать более эффективно.