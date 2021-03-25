Россияне взбудоражены трендом из Японии: носки с декоративной дырой на большом пальце

Японский дизайнер Такаюки Фукудзава ввел моду на носки с дыркой на большой пальце, оформленной в оригинальном стиле. Это практичное дизайнерское решение, по словам креатора, не только экономично, но и экологично.

Фукудзава считает, что введение тренда на дырявые носки соответствует целям устойчивого развития. Он так же важен, как отказ от пластиковых пакетов, использование вентилятора вместо кондиционера летом или предпочтение подъему на лестнице до восьмого этажа, а не пользование лифтом.

Он осознает, что выглядит немного «душным», рассуждая о важности такого отношения к вещам:

«Когда я вижу, как люди говорят, что мы сократим выбросы CO2 на 60% и внесём свой вклад в сохранение окружающей среды, я размышляю: то есть это заявление означает, что мы продолжим выбрасывать 40% CO2 по сравнению с тем, как это было ранее, верно? Окружающая среда будет загрязняться медленнее, чем раньше, не так ли? Это может означать, что мы всего лишь медленнее вносим свой вклад в разрушение».

Дизайнер предлагает практичнее относится к одежде: либо чинить её, либо делать изначально устойчивой к механическим воздействиям, дабы это не приводило к сверхпотреблению.