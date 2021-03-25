Россияне взбудоражены трендом из Японии: носки с декоративной дырой на большом пальце
Советские практики экономии вернулись в повседневность российского жителя в виде экологического активизма
Японский дизайнер Такаюки Фукудзава ввел моду на носки с дыркой на большой пальце, оформленной в оригинальном стиле. Это практичное дизайнерское решение, по словам креатора, не только экономично, но и экологично.
Фукудзава считает, что введение тренда на дырявые носки соответствует целям устойчивого развития. Он так же важен, как отказ от пластиковых пакетов, использование вентилятора вместо кондиционера летом или предпочтение подъему на лестнице до восьмого этажа, а не пользование лифтом.
Он осознает, что выглядит немного «душным», рассуждая о важности такого отношения к вещам:
«Когда я вижу, как люди говорят, что мы сократим выбросы CO2 на 60% и внесём свой вклад в сохранение окружающей среды, я размышляю: то есть это заявление означает, что мы продолжим выбрасывать 40% CO2 по сравнению с тем, как это было ранее, верно? Окружающая среда будет загрязняться медленнее, чем раньше, не так ли? Это может означать, что мы всего лишь медленнее вносим свой вклад в разрушение».
Дизайнер предлагает практичнее относится к одежде: либо чинить её, либо делать изначально устойчивой к механическим воздействиям, дабы это не приводило к сверхпотреблению.
Японский дизайнер Такаюки Фукудзава решил ввести в моду дырявые носки.— Артём Дерягин (@DerArto) September 27, 2021
НАКОНЕЦ-ТО! pic.twitter.com/Lkz6cDwGqz
Россияне, помнящие быт советских времён, к новой идее отнеслись с иронией. Штопанье носков в Союзе было в порядке вещей. Делалось это из соображений экономии, но не из-за эколого-этических представлений.
«Мы в детстве такие кружевные носки носили... А пятки на носках, штопанные на лампочке))) Не каждый сможет повторить...», – пишет Вера Пермякова в соцсети «ВКонтакте».
На дизайнерский изыск обратил внимание комик Артём Дерягин:
«Следующим в моду должен войти их натуральный аромат, после трёх дней носки», – поделился своим предложением пользователь Fedorov.
«Предлагаю 3, 5 и 10 дней на выбор. И чтоб ставить можно было», – дополняет идею твиттерянка под ником Авть Мамокадо.
Ранее портал «Теоретическая и прикладная этика» опубликовал экспертизу по кейсу сети магазинов одежды H&M. Производителей и продавцов одежды уличили в том, что они начали социальную кампанию по сбору старых вещей в обмен на скидке к покупке новых вещей.
В кампании утверждалось, что вещи будут направлены на переработку на ближайший специализированный завод. Журналисты выяснили, что баулы с б/у одеждой идут не на переработку, а в низший сегмент секонд-хендов.
«Таким образом, вскрылись безответственное отношение к процессу осуществления программы со стороны подрядчиков и обман потребителей, которые верили в то, что сданные ими изделия идут в переработку. Это негативно повлияло как на уровень доверия экологически ответственных потребителей в России, так и в целом на продвижении идеи ответственного потребления», – пишут эксперты.
Ситуация оказалась казусной ещё и потому, что вторичное использование одежды с экологической точки зрения является более этичным, нежели переработка в обтирочную ветошь или в техническое волокно.