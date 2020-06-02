Вице-премьер: Раздельный сбор мусора невозможен, пока есть мусоропроводы

Появление мусоропроводов в новых домах оказалось под вопросом. Исходя из «дорожной карты» правительства, утвержденной вице-премьером Викторией Абрамченко, их планируется исключить из плана новостроек ещё на этапе проектировки, передает её слова «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу.

«Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод», — пояснила Абрамченко.

Как отмечается, возможность исключить мусоропроводы из перечня обязательных элементов многоквартирных домов к 1 августа должны оценить в Минстрое, представив соответствующий доклад.