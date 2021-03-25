Собянин пришел в больницу к избитому «отморозками» москвичу и пообещал ему 2 млн

Мэр Москвы Сергей Собянин навестил в больнице госпитализированного после избиения в метро москвича Романа Ковалева, который вступился за девушку. Об этом глава города рассказал в своих соцсетях, назвав напавших на него трех выходцев из Дагестана «отморозками».

«Проведал в больнице Романа, пострадавшего в результате нападения отморозков в метро. Поблагодарил за то, что вступился за девушку. Роману явно уже лучше. Врачи будут делать все, чтобы полностью восстановить его здоровье, предстоит еще операция», — говорит Собянин.

Кроме того, мэр «поручил» московскому метрополитену выплатить г-ну Ковалеву «помощь» в размере двух миллионов рублей. На каком основании будет произведена выплата бюджетных средств, не поясняется.

Собянин также выразил благодарностью женщине, которая нажала тревожную кнопку и погналась за агрессорами, указав на них полицейским, машинисту электропоезда и производившему задержание наряду полиции.

Напомним, что ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился выдать Ковалеву ведомственную медаль «Доблесть и отвага», а женщине, кинувшейся за нападавшими — медаль «За содействие».