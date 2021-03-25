Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 15:50

Собянин пришел в больницу к избитому «отморозками» москвичу и пообещал ему 2 млн

Мэр также поблагодарил всех, от машиниста и полицейских до женщины, помогавшей задержать нападавших по горячим следам

Фото: Соцсети

Роман Ковалев и Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин навестил в больнице госпитализированного после избиения в метро москвича Романа Ковалева, который вступился за девушку. Об этом глава города рассказал в своих соцсетях, назвав напавших на него трех выходцев из Дагестана «отморозками».

«Проведал в больнице Романа, пострадавшего в результате нападения отморозков в метро. Поблагодарил за то, что вступился за девушку. Роману явно уже лучше. Врачи будут делать все, чтобы полностью восстановить его здоровье, предстоит еще операция», — говорит Собянин.

Кроме того, мэр «поручил» московскому метрополитену выплатить г-ну Ковалеву «помощь» в размере двух миллионов рублей. На каком основании будет произведена выплата бюджетных средств, не поясняется.

Собянин также выразил благодарностью женщине, которая нажала тревожную кнопку и погналась за агрессорами, указав на них полицейским, машинисту электропоезда и производившему задержание наряду полиции.

Напомним, что ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился выдать Ковалеву ведомственную медаль «Доблесть и отвага», а женщине, кинувшейся за нападавшими — медаль «За содействие».

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 3 дня назад

Евгений Стычкин: я признаю только свою правду и умею её неплохо доказывать

Расследование 1 неделю назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 1 неделю назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 1 неделю назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 2 недели назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 2 недели назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Общество 34 минуты назад

По путинским местам

Политика 37 минут назад

Институт развития интернета предоставил субсидию антиоппозиционному шоу «Прекрасная Россия бу-бу-бу»

Общество 1 час назад

Gulagu.net: Насилующим заключенных садистам в Иркутске выдавали стероиды и наркотики

Недвижимость 2 часа назад

Бывший вице-президент «ПИК» задержан по делу о мошенничестве. Его просят арестовать

Общество 2 часа назад

Видео. Обрушение жилого дома в Батуми.

Общество 3 часа назад

Около 100 человек погибли после взрыва в мечети на севере Афганистана

Общество 3 часа назад

«В какой развитой стране директор ФСИН сохранит свою должность после такого? Только в России», - правозащитник объяснил слабую реакцию властей на пыточные видео

Политика 3 часа назад

Россия обещает изменить порядок въезда, чтобы иностранный бизнес «чувствовал себя комфортно»

Общество 3 часа назад

Горбачев, Обама, Далай-Лама. Кто получал Нобелевскую премию мира до Дмитрия Муратова

Общество 4 часа назад

Собянин: «Тройка» вполне может стать общероссийской системой оплаты проезда

Общество 4 часа назад

Кремль: Не важно, какой национальности были «подонки», избившие москвича в метро

Общество 4 часа назад

С акцизом или без - будут сидеть

Общество 4 часа назад

«Вообще не ожидал. У меня тут безумие»: Муратов о том, как стал Нобелевским лауреатом

Общество 5 часов назад

Оплата за капремонт в России повысится до конца 2021-го

Общество 5 часов назад

В Перми осенние каникулы начнутся раньше из-за эпидемиологической ситуации

Общество 5 часов назад

Нобелевскую премию мира получил Главред «Новой газеты» и филиппинская журналистка

Общество 7 часов назад

Мизулина попросила СК и МВД проверить «плейлист колумбайнеров»

Политика 7 часов назад

Рогозин: Спутники Илона Маска нужны для антироссийского контента, агентуры и крылатых ракет

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика