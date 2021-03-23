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Вчера, в 23:14

Французские аппартаменты борца с иноагентами, высылка дипломатов НАТО и увольнения по следам пыток: новости к вечеру 6 октября

Дайджест новостей к окончанию среды

Фото: Global Look Press

Получает продолжение история о предполагаемом применении пыток в российских колониях. Руководитель тюремной больницы в Саратовской области Павел Гаценко, где и были запечатлены пыточные практики, уволен. Вместе с ним уволились трое сотрудников регионального УФСИН. Все сотрудники лишены должностей «по отрицательным мотивам».

Постпредство России при НАТО отказывается комментировать высылку восьми дипломатов РФ из Брюсселя, передаёт ТАСС. Ранее зарубежные СМИ сообщили о высылке восьми дипломатов, которые, по данным НАТО, являются сотрудниками российской разведки.

Журналист Роман Баданин (признан СМИ-иностранным агентом) с коллегой нашли у экс-супруги замминистра юстиции Олега Свириденко, курирующего реестр иноагентов, собственности примерно на 500 миллионов. При этом женщина владеет всего лишь одной танцевальной школой, которая не показывает доходов. В 2019 году она же продала апартаменты во французском городе. Подробнее об этом можно прочесть здесь.

Подавшаяся в бега бывшая замглавы Минпросвещения Марина Ракова, подозреваемая в присвоении бюджетных средств, задержана. Ранее она была объявлена в федеральный розыск. В её квартире проведены обыски, а также изучается документация по другим грантам, которые осваивались с её участием.

Аналитическое агентство ИнфоЛайн констатировало, что за последний год во всем мире цены на продовольствие увеличились на 27%. Это самые крупные экономические изменения на рынке продуктов питания за последние сорок лет. При этом эксперты агентства уверены, что цены продолжат расти в связи с подорожанием кормов и удобрений.

Коротко о других новостях: 

  • Роспотребнадзор установил нормативы на количество следов антибиотиков и гормональных препаратов в питьевой воде. За превышение показателей поставщиков воды будут штрафовать
  • Актёр Валерий Гаркалин, госпитализированный с коронавирусом, был переведён в отделение интенсивной терапии. В ночь с 5 на 6 октября его состояние ухудшилось
  • Нацмедпалата потребовала установить мораторий на уголовное преследование медиков в связи с неправильным лечением коронавируса
  • В России тем временем впервые статистика переступила порог в 900 смертей от коронавируса за сутки
  • Коммунисты из числа депутатов Мосгордумы провели заседание в холле столичного парламента в знак протеста против дистанционных форм работы МГД
  • В России в список террористов внесли тёзку президента Владимира Геннадьевича Путина
  • Депутатом Госдумы от ЕР вместо актёра Владимира Машкова и директора музея Пушкина Евгения Богатырева стала командир московского штаба организации «Российские студенческие отряды» Юлия Дрожжина

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