Смертность от COVID-19 в России впервые превысила 900 случаев за сутки

За последние 24 часа в России выявлено 25 133 новых заболевших коронавирусом, погибло 929 пациентов, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

8,7% заразившихся не имели клинических проявлений болезни. Выздоровел 19 841 человек.

Лидером по приросту заболевших остается Москва. Там было выявлено 3589 новых заболевших. В Санкт-Петербурге зафиксировано 2187 новых случаев заражения, в Московской области – 1410, в Самарской области – 638, в Воронежской области – 611.

За все время пандемии в России зарегистрировано 7 662 560 случаев коронавируса, зафиксировано 212 625 летальных исходов, выздоровели 6 778 900 человек.

Ранее в ВОЗ сообщили, что за последние семь дней коронавирусной инфекцией в мире заразились 3 118 410 человек, 54 221 погиб. Больше всего заразившихся за неделю выявили в США – 760 571 человек. Дальше идут Великобритания (239 781), Турция (197 277), Россия (165 623) и Индия (161 158).