ВОЗ: Заболеваемость COVID-19 в мире снизилась на 9%

Во всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что за прошедшую неделю число новых заболевших коронавирусом уменьшилось на 9%, а количество летальных исходов сократилось на 4%.

Всего за последние семь дней коронавирусной инфекцией в мире заразились 3 118 410 человек, 54 221 погибли.

Значительное снижение новых случаев инфицирования было зарегистрировано за неделю в Африке (на 43%), Восточном Средиземноморье (21%), Юго-Восточной Азии (19%), Западно-Тихоокеанском регионе (12%) и Америке (12%). При этом в Европе заболеваемость выросла на 5%.

Смертность увеличилась на 2% в Европе и Америке, тогда как в остальных регионах зафиксировано ее уменьшение, особенно в Африке (на 25%).

Больше всего заразившихся за неделю выявили в США – 760 571 человек. Дальше идут Великобритания (239 781), Турция (197 277), Россия (165 623) и Индия (161 158).

По данным ВОЗ на 5 октября, в мире с начала пандемии были зарегистрированы 235 175 106 случаев заражения и 4 806 841 летальный исход.