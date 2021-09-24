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В России защитят питьевую воду от примесей антибиотиков и гормонов

Депутат Вячеслав Лысаков предлагает сделать нормативы по качеству воды еще жестче, чем предлагает Роспотребнадзор

Фото: АГН «Москва»

Люберецкие очистные сооружения

Роспотребнадзор сообщил, что в России введены нормативы по содержанию в воде гормонов и дополнительного ряда антибиотиков.

Попадание антибиотиков и гормонов в питьевую воду может происходить из-за выделений пациентов на антибиотикотерапии, которые попадают в городские канализации. А также из-за неправильной утилизации медицинских отходов больницами и фармкомпаниями.

Поставщиков воды теперь начнут штрафовать за превышение установленных нормативов.

Следы антибиотиков в воде могут приводить к снижению эффективности этой группы препаратов во всей человеческой популяции. Бактерии будут становится более устойчивыми, сталкиваясь с небольшими дозами антибиотика, неспособными их уничтожить.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в своем телеграм-канале заявил, что нормативы на питьевую воду должны быть ещё обширнее и жёстче. 

«А вы в курсе, что в Дагестане санэпидтребованиям не отвечают 96,65% источников воды, в Карелии — 83%, в Чечне — 82,9%? Основная причина - отсутствие зон санитарной охраны»

, – пишет Лысаков.

Депутат без ссылки на источники утверждает, что в год от гастроэнтеритов умирает 4 миллиона детей и 18 миллионов взрослых. «Это вам покруче, чем ковид-19. В целом от болезней, связанных с водой, страдает более 2 млрд. человек», – заявляет политик.

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