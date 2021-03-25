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Рост цен на продукты в этом году стал рекордным за последние 40 лет

Это один из самых динамичных ростов цен с 70-х годов во всем мире

Фото: Global Look Press

Основатель и гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков заявил, что за последний год цены на продовольствие в мире увеличились на 27%, передает URA.RU.

«Цены умудряются пробивать ранее недостижимые величины. За последний год индекс продовольствия в мире подорожал на 27%. Это один из самых динамичных ростов цен с 70-х годов. Тогда примерно такой же был уровень цен, но тогда это было связано с глобальными финансовыми изменениями. За 40 лет не было такого роста цен, который мы сейчас наблюдаем», – рассказал Федяков.

По словам эксперта, цены на различные товары связаны между собой и будут расти дальше.

«Все это взаимосвязано, потому что растут цены не только на плодоовощную продукцию или на молоко, но и на корма, удобрения. Это запускает спираль роста цен, и цены растут и будут расти, но другой вопрос, что покупательская способность не безгранична. Рано или поздно будет нащупан тот уровень, выше которого не должно быть движения», – подчеркнул аналитик. 

Теги: #рост цен

Рубрика: Общество

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