Эксперт рассказал, какие продукты подорожают и подешевеют до конца года

- В целом, продовольственная инфляция всегда обгоняет потребительскую — разница составляет до 2-5%. До конца года продовольственная инфляция, скорее всего, составит уже 10-13%, - рассказала «Собеседнику» доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова. - Драйверами роста будут мука, макароны, все хлебобулочные товары, так как дорожает пшеница. Подорожает ряд круп. Если будет рост цен на сахар, то розничные цены наверняка будут опять сдерживаться государством, но при этом все равно будет рост цен в производстве всех тех товаров, где сахар используется — например, детское питание, варенья, кондитерские изделия и многие другие виды товаров. Сезонные овощи и фрукты тоже будут дорожать, потому что свой урожай собран и практически реализован, начинается рост импортных поставок.

Локомотивом роста цен, как ни странно, оказалась банальная картошка.

- Минсельхоз говорит, что будет достаточный урожай, аналитики прогнозируют опять нехватку собственного урожая картофеля, - продолжает эксперт. - Если урожай будет маленький, то придется импортировать картофель из других стран. Импорт — это всегда более дорогая продукция, в цену которой заложены и затраты на доставку, и таможенные платежи. Кроме того, при пересчете из валюты в рубли конечная цена будет зависеть от курса национальной валюты. В целом, может повториться сценарий прошлого года, когда у нас был неурожай картофеля, что привело к раннему импорту. Обычно импорт у нас начинается в феврале, а в прошлом году импортеры активизировались уже в декабре 2020 года.

После вопроса Путину о диких ценах на морковь, к «борщевому набору» особое внимание.

- Морковь тоже дорожает, так как ее меньше посадили в этом году, - объясняет Мария Долгова. - В прошлом году был переизбыток, а точные прогнозы у нас так и не дают производителям. Со свеклой по-другому — ее посадили и вырастили достаточно, но из-за худшего качества в ней было мало сахара. Еще одна особенность, которая тоже влияет на цены — у нас практически отсутствует система хранения овощей. Кстати, этим пользуются наши ближайшие соседи: например, в Беларуси выстроены большие хранилища недалеко от границы с Россией, и они нацелены именно на поставки к нам овощной продукции.

На что еще быстро стали меняться цены — это помидоры и огурцы. Появляются тепличные овощи — естественно, более дорогие. Плюс мы импортируем много удобрений, растут цены на транспортировку, ГСМ.

Снизятся ли цены на что-нибудь?

- Единственное, что подешевело, и может подешеветь еще — это яблоки, - отмечает доцент. - У нас в этом году очень большой урожай яблок. Небольшое снижение цен будет на икру — просто потому что ее больше выловлено в этом году, чем в предыдущем. Но здесь цены до этого так повысились, что совсем низких цен мы все-таки не увидим. По остальным продуктам практически везде будет тот или иной рост цен — в лучшем случае на 5%, в худшем — на 15-20% по отдельным товарам. Но по социально значимым продуктам государство может регулировать цены при росте на 10% и более за 60 дней. В список входят говядина, свинина, баранина, рыба, сливочное масло, молоко, соль, мука, чай, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки, сахар, подсолнечное масло. Ограничительные меры вводятся на срок 90 дней.