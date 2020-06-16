Бритни Спирс, Павел Дуров, Мария Захарова: над кем шутили на минувшей неделе в рунете
Вторая послевыборная неделя подарила нам более двух десятков нововыявленных иноагентов и более 165 тысяч нововыявленных ковид-пациентов
Прошедшие выборы, где команда «Единой России» спаслась, благодаря ДЭГ и вопреки УмГ, подарили нам более двадцати новых иностранных агентов. Среди них неоднократно задерживаемый главред «Медиазоны» (признана СМИ-иноагентом) Сергей Смирнов и однажды отравленный издатель и участник Pussy Riot Петр Верзилов.
Из-за богомерзкой плашки с предупреждением об иноагентстве теперь мучаются СММ-сотрудники редакций. В том же твиттере с его ограничением по знакам приходится кастрировать заголовки до не более чем четырех слов:
кто не сможет придумать подводку короче четырех слов тот проиграет pic.twitter.com/MjbEriuyXj— ромашова 🔪 (@blackoutt17) October 1, 2021
Редакция «Медиазоны» расстроена, но не падает духом и были готовы к новому статусу еще в июне, когда «Фонд защиты национальных ценностей» подал на издание жалобу в прокуратуру.
«Сейчас неправильно махнуть рукой и принять “иноагентство” как “знак качества”, как любят говорить многие. Это не знак качества, а абсолютно вредительская мера, которая лишает СМИ возможности нормально работать с источниками, смущает партнеров, рекламодателей, отпугивает доноров и в конце концов просто мешает читателю. Вообще, весь закон составлен таким образом, чтобы его требования невозможно было соблюдать на сто процентов правильно, а внести в реестр можно было кого угодно — была бы воля»
, – делится корреспондентка Ксения Живаго в интервью Wonderzine.
В обновленном реестре затесался Ивановский центр гендерных исследований, который, к удивлению, до сих пор не имел статус «иноагента». Ведь все НКО, покушавшиеся на патриархат и «традиционные ценности», были признаны агентами Запада еще в первую волну клеймения в 2012-2015 годах.
Российская пропаганда тем временем не теряет оптимизма и видит светлое будущее в том, чтобы ходить к депутату Евгению Попову и эволюционным путем просить сделать жизнь в стране лучше.
«Выборы не закончились, выборы продолжаются, так как каждый день мы с вами делаем выбор: смотреть этот запредельный тупизм от заграничных революционеров или идти на приём к депутатам и менять жизнь эволюционно»
, – написала в своем телеграм-канале представительница МИД Мария Захарова. Это более литературная часть ее обращения.
Мемологи рунета, чтобы обезопасить сограждан от словесных потоков пропаганды даже решились сделать выжимку из послания той же Марии Захаровой, оставив в нем только самое главное:
Российский предприниматель Павел Дуров на уходящей неделе порадовал пользователей прямым, непосредственным общением, прямо как Путин во время прямой линии с президентом в лучшие времена. Богатый на мудрости создатель «ВКонтакте» и Telegram поделился еще одним размышлением, достойным быть высеченным в золоте.
просто выходите из тюрьмы, чего рассиживаетесь? pic.twitter.com/znLXBjtlK2— да, сковорода (@eskovoroda) September 30, 2021
Ситуацию с основателем компании Group-IB Ильей Сачковым и делами по госизменам более детально прокомментировал член Московской Хельсинской группы, федеральный судья в отставке, профессор Высшей школы экономики Сергей Пашин. Он в том числе сравнил этот кейс с делом о госизмене физика Валентина Данилова:
«Это скорее злоупотребление карательных структур. Мне видится, что это не общегосударственная политика, а чьи-то решения на местах, в основе которых порой лежат карьеристские соображения. Настоящих шпионов разоблачать тяжело, а назначать шпионов из тех, кто общается с иностранцами, — легко»
В новом цвете заиграл мем «Россия и Бритни Спирс будут свободны», набравший сотни тысяч лайков в период событий, которые стали поводом для возбуждения «санитарного дела».
Бритни Спирс с тех пор уже свободна. На этой неделе суд освободил ее от опеки отца Джейми Спирса, который распоряжался ее счетами с 2008 года из-за проблем певицы с наркотиками.
Россия в ближайшее время не будет свободна даже от коронавирусных ограничений. За минувшую неделю оперштаб выявил 165 623 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России. 6 018 человек умерли.
Главврач Коммунарки и избранный депутат Госдумы VIII созыва Денис Проценко призвал меньше опираться на какие-либо прогнозы по пандемии. «Ковид все прогнозы обманывает. Рост [заболеваемости] мы видим, работаем, поехали работать дальше», – заявил медик.