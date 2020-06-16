Бритни Спирс, Павел Дуров, Мария Захарова: над кем шутили на минувшей неделе в рунете

Редакция «Медиазоны» расстроена, но не падает духом и были готовы к новому статусу еще в июне, когда «Фонд защиты национальных ценностей» подал на издание жалобу в прокуратуру.

«Сейчас неправильно махнуть рукой и принять “иноагентство” как “знак качества”, как любят говорить многие. Это не знак качества, а абсолютно вредительская мера, которая лишает СМИ возможности нормально работать с источниками, смущает партнеров, рекламодателей, отпугивает доноров и в конце концов просто мешает читателю. Вообще, весь закон составлен таким образом, чтобы его требования невозможно было соблюдать на сто процентов правильно, а внести в реестр можно было кого угодно — была бы воля»

, – делится корреспондентка Ксения Живаго в интервью Wonderzine.

В обновленном реестре затесался Ивановский центр гендерных исследований, который, к удивлению, до сих пор не имел статус «иноагента». Ведь все НКО, покушавшиеся на патриархат и «традиционные ценности», были признаны агентами Запада еще в первую волну клеймения в 2012-2015 годах.

Российская пропаганда тем временем не теряет оптимизма и видит светлое будущее в том, чтобы ходить к депутату Евгению Попову и эволюционным путем просить сделать жизнь в стране лучше.

«Выборы не закончились, выборы продолжаются, так как каждый день мы с вами делаем выбор: смотреть этот запредельный тупизм от заграничных революционеров или идти на приём к депутатам и менять жизнь эволюционно»

, – написала в своем телеграм-канале представительница МИД Мария Захарова. Это более литературная часть ее обращения.

Мемологи рунета, чтобы обезопасить сограждан от словесных потоков пропаганды даже решились сделать выжимку из послания той же Марии Захаровой, оставив в нем только самое главное: