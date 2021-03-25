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«Ковид все прогнозы обманывает»: Предсказавший вспышку ковида Проценко удивился ей

В начале сентября Проценко сказал, что ждет вспышку ковида к концу месяца. Теперь он подтверждает рост, говоря, что он непредсказуемый

Фото: АГН "Москва"

Денис Проценко

Главный врач столичного коронавирусного госпиталя в Коммунарке Денис Проценко, сообщая о росте числа заражений, заявил в эфире федерального телевидения, что развитие эпидемии коронавируса не поддается прогнозированию. Ещё месяц назад он сам говорил, что в конце сентября можно ожидать вспышку заболеваемости.

«Ковид все прогнозы обманывает. Рост [заболеваемости] мы видим, работаем, поехали работать дальше», — пояснил Проценко телешоу «Москва.Кремль.Путин».

Напомним, 1 сентября Денис Проценко, выступая, в том числе как кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» (мандат он получил, но решил от него отказаться), заявил журналистам, что если не усилится программа вакцинации населения, то конец сентября станет «зоной риска, когда будет вспышка» ковида.

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