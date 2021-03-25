Смертность от COVID-19 продолжает расти, за сутки в России погибли 890 человек

За последние 24 часа в России выявлено 25 769 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

Из них 8,7% заразившихся не имели клинических проявлений болезни, выздоровел 15 391 человек.

Лидером по приросту заболевших остается Москва. За 2 октября там было выявлено 4294 новых заболевших. В Санкт-Петербурге выявлено 2463 новых случая заболевания, в Московской области – 1646, в Самарской области – 620, в Воронежской области – 591 заболевших.

За все время пандемии в России выявлено 7 586 536 случаев коронавируса, зафиксировано 209 918 летальных исходов, выздоровели 6 725 965 человек.

По данным на 2 октября Россия занимает пятое место в мире по числу заболевших граждан.