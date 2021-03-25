Главный врач московской больницы в Коммунарке, кандидат в депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» Денис Проценко считает, что существует вероятность новой волны эпидемии коронавируса в России. По его оценкам, она может начаться уже к концу сентября.

«Мы понимаем, что сейчас, сегодня 1 сентября и многие возвращаются с отдыха. Есть ощущение, что конец сентября — это зона риска, когда будет вспышка», — пояснил Проценко в интервью ТАСС. Он также отметил, что шансы новой волны заметно уменьшатся, если к тому моменту удастся привить достаточное количество россиян.

Кроме начала учебного года, на сентябрь также выпали выборы в Госдуму, которые будут проходить с 17 по 19 сентября по всей стране. Сам Проценко также участвует в них, занимая третье место в федеральном списке правящей партии «Единая Россия».