Сегодня, в 16:01

"Конец сентября – зона риска": Третий в списке ЕР заявил о вспышке ковида после выборов

Денис Проценко считает, что если не привить достаточно людей, то после выборов коронавирус снова может пройтись по России

Фото: Global Look Press

Денис Проценко

Главный врач московской больницы в Коммунарке, кандидат в депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» Денис Проценко считает, что существует вероятность новой волны эпидемии коронавируса в России. По его оценкам, она может начаться уже к концу сентября. 

«Мы понимаем, что сейчас, сегодня 1 сентября и многие возвращаются с отдыха. Есть ощущение, что конец сентября — это зона риска, когда будет вспышка», — пояснил Проценко в интервью ТАСС. Он также отметил, что шансы новой волны заметно уменьшатся, если к тому моменту удастся привить достаточное количество россиян.

Кроме начала учебного года, на сентябрь также выпали выборы в Госдуму, которые будут проходить с 17 по 19 сентября по всей стране. Сам Проценко также участвует в них, занимая третье место в федеральном списке правящей партии «Единая Россия».

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 неделю назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Спорт 5 дней назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 1 неделю назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 1 неделю назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 1 неделю назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 2 недели назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Здоровье 6 часов назад

Михаил Мурашко взялся пугать

Здоровье 1 день назад

Минимум заболевших COVID-19 с конца июня в РФ: что будет дальше

Здоровье 1 день назад

Три основных негативных качества "дельта"-штамма коронавируса

Здоровье 1 день назад

Суточное число выздоровевших от ковида в РФ превышает число заболевших

Здоровье 1 день назад

50% родителей детей до 17 лет привились от коронавируса

Здоровье 2 дня назад

Переносят лихорадку западного Нила: реакция россиян на появление новых опасных комаров

Здоровье 2 дня назад

Резкий спад суточных показателей по заболеваемости COVID-19 фиксируется в Питере и по России

Здоровье 2 дня назад

Тест. Насколько хорошо вы знаете основные принципы здорового образа жизни

Психология 2 дня назад

Проверь свой IQ. Тест №3

Здоровье 5 дней назад

Дания отказывается от ковидных ограничений из-за рекордной вакцинации

Здоровье 5 дней назад

"Страна-вакциноколонка": россияне о появлении новой отечественной прививки от COVID-19

Здоровье 5 дней назад

Минздрав зарегистрировал модернизированную версию вакцины центра "Вектор"

Здоровье 5 дней назад

"Походите голеньким": как подготовить организм к периоду осенних вирусных инфекций

Здоровье 6 дней назад

"Почему об этом молчат ученые РФ?": россиян удивили выводы аргентинских специалистов о "Спутнике V"

Здоровье 6 дней назад

Незрячие да увидят…

Здоровье 6 дней назад

Учителей пообещали не принуждать к вакцинации перед 1 сентября

Психология 6 дней назад

Люди с СДВГ начали использовать TikTok, чтобы вместе заниматься учебой и оплатой счетов

Здоровье 1 неделю назад

Минздрав: Ковидом до конца года переболеют ещё 4 млн россиян, каждого пятого госпитализируют

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика