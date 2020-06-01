В России вакцинирован лишь каждый десятый студент

Глава Министерства высшего образования и науки Валерий Фальков сообщил, что в Москве число вакцинированных от коронавируса сотрудников высших учебных заведения приблизилось к 60%. При этом по стране эта цифра заметно ниже — лишь около 45%.

В свою очередь, студенты вовсе не спешат делать прививку от ковида. Среди них показатель составляет всего лишь 12%. Министр в эфире НТВ пообещал, что с начала учебного года с ними проведут разъяснительные работы. Столь низкую долю иммунизации учащихся он также списал на летние каникулы и тот факт, что часть студентов выпустилась из университетов.

Кроме того, Фальков заявил о недопустимости любых разделений студентов на привитых и непривитых. «Университетам важно обеспечить равенство прав студентов», — заявил чиновник.

Напомним, что ранее, в первой половине августа, Минобрнауки выпустило рекомендации, по которым привитых и непривитых студентов нужно обучать отдельно. Тем, кто не вакцинировался, предлагалось учиться дистанционно, а остальным — очно. Экзамены и зачеты и вовсе предлагалось принимать у этих категорий отдельно.