Непривитые студенты должны учиться дистанционно – Минобрнауки
Вузам рекомендуют обучать очно только привитых и переболевших. Даже экзамены теперь надо принимать раздельно
До стабилизации ситуации с коронавирусом к очному обучению в вузах рекомендуется допускать только студентов, которые вакцинировались от инфекции в последние шесть месяцев, либо тех, у кого есть медотвод от вакцинации или переболевших. Так говорится в опубликованных рекомендациях Министерства высшего образования и науки российским вузам. На документ обращает внимание ТАСС.
«Целесообразно принимать решения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий — для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации», — приводит агентство выдержку из методического указания ведомства.
Под документом от 29 июля стоит подпись замглавы Минобрнауки Дмитрия Афанасьева.
В вузах, по мнению министерства, должны находиться только студенты, обладающие необходимыми справками о перенесенной болезни или вакцинации. При этом привитые и непривитые студенты должны сдавать экзамены отдельно друг от друга.
Иностранных студентов рекомендуется привить за счет вуза.
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