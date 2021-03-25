Непривитые студенты должны учиться дистанционно – Минобрнауки

До стабилизации ситуации с коронавирусом к очному обучению в вузах рекомендуется допускать только студентов, которые вакцинировались от инфекции в последние шесть месяцев, либо тех, у кого есть медотвод от вакцинации или переболевших. Так говорится в опубликованных рекомендациях Министерства высшего образования и науки российским вузам. На документ обращает внимание ТАСС.

«Целесообразно принимать решения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий — для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации», — приводит агентство выдержку из методического указания ведомства.

Под документом от 29 июля стоит подпись замглавы Минобрнауки Дмитрия Афанасьева.

В вузах, по мнению министерства, должны находиться только студенты, обладающие необходимыми справками о перенесенной болезни или вакцинации. При этом привитые и непривитые студенты должны сдавать экзамены отдельно друг от друга.

Иностранных студентов рекомендуется привить за счет вуза.