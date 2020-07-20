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"Ждем четвертую волну с 20 сентября": в сети отреагировали на слова Проценко о новой волне ковида

Россияне уверены, что "после самых честных и прозрачных выборов легко может начаться локдаун"

Фото: Агентство "Москва"

Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что четвертая волна заболеваемости коронавирусом в России может начаться с конца сентября-начала октября.

«Мы говорим об этом по одной простой причине, потому что находимся на пороге сезонной вспышки заболеваемости, характерной не только для ковида. Я говорю про грипп и прочие ОРВИ», - заявил он.

Кроме того, главврач считает, что система здравоохранения хорошо справилась с вызовами пандемии. По мнению Проценко, в регионах не было нехватки коек для больных коронавирусом, а любая больница теперь с легкостью может превратиться в инфекционный госпиталь.

В соцсетях бурно отреагировали на новость, так как большинство россиян ждало, кто же первым объявит о новой волне. Ведь не за горами выборы в Госдуму.

«Так еще вроде третья волна не отошла», - не понял читатель.

«Так ведь, все отлично понимают, что очередная волна пойдет сразу же после 19 сентября. Разве это для кого-то удивительно или неожиданно?» - не понимает пенсионер.

«У нас что, Проценко из реаниматологов уже переобулся в вирусолога?» - на всякий случай уточнил россиянин.

«Ну, конечно через три недели. Как выборы пройдут, так сразу и начнется. А то, что у нас рекорд по смертности уже месяц и заболевших больше чем в конце 2020-го, так это все фигня», - отмечает доктор.

«Все начнется 21 сентября. Запретят выходить из дома!» - предполагает петербуржец.

«Сто процентов, что после самых честных и прозрачных выборов всех законопатят под предлогом очередной волны непонятно чего и массово в наручниках поведут колоть жижей бармалеев», - уверен студент.
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