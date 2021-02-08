Cрок ареста главреда "Медиазоны" сократили до 15 суток

Мосгорсуд сократил срок ареста главреду «Медиазоны» Сергею Смирнову, сделавшему шуточный ретвит с датой акции протеста.

Как пишет само издание, срок содержания журналиста под стражей сократили на 10 суток.

Напомним, Смирнова задержали 30 января, когда он гулял с ребенком. На него составили протокол о повторном нарушении законодательства о митингах после того, как он сделал ретвит шутки о его внешнем сходстве с лидером группы «Тараканы» Дмитрием Спириным, фото которого сопровождалось датой и временем митинга в поддержку Алексея Навального. На прошлой неделе главному редактору «Медиазоны» назначили арест 25 суток.