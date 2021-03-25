ТАСС: Обвиненная в мошенничестве экс-замминистра Ракова могла сбежать на Украину

Бывшая замглавы Минпросвещения, вице-президент Сбербанка Марина Ракова объявлена в федеральный розыск после того как скрылась от следствия после проведенного у неё дома обыска. Следователи полагают, что она стоит за мошенничеством в особо крупном размере — ущерб государству оценивают в 50 миллионов рублей.

О розыске экс-чиновницы сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Уточняется, что ей заочно предъявлено обвинение.

При этом источник ТАСС сообщил, что Ракова после обыска без каких-либо препятствий со стороны правоохранительных органов уехала на Украину, по крайней мере следователи проверяют эту информацию: «По итогам обыска ее не задерживали. Никакие документы у Раковой не изымали», — поясняет собеседник агентства.

Как ранее писал «Собеседник», по делу задержаны управляющий директор «Цифровых платформ образования» Сбербанка Максим Инкин, управляющий директор банка Евгений Зак, а также преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова, занимавшая ранее пост исполнительного директора «Шанинки», в которую накануне также пришли следователи для проверки информации о возможном мошенничестве.

Накануне стало известно, что через российско-украинскую границу «незаконно» перешел шеф-редактор признанного «иностранным агентом» расследовательского медиа The Insider Роман Доброхотов. ФСБ также объявила его в федеральный розыск. Уехать на Украину законно журналист не мог, потому что следователи, не накладывая на него ограничений на выезд из страны, во время обыска изъяли его загранпаспорт. Обыск проводился по делу о клевете, по которому Доброхотов проходил в качестве свидетеля, тем не менее, теперь против него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Сам журналист настаивает, что незаконно было изымать у него загранпаспорт.