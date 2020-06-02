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Главное к 1 октября: 40 млрд брата главы Подмосковья, Лукашенко не извинился, арест топ-менеджеров Сбербанка

Лукашенко не видит причин извиняться, брат губернатора Воробьева вошел в список Forbes, как стать "иноагентом". Главное к утру пятницы

Фото: Global Look Press

Андрей Воробьев

Брат губернатора Московской области Андрея Воробьева Максим Воробьев вошел в топ-200 самых богатых людей России по версии Forbes. По оценкам издания, активы Максима Воробьева стоят порядка 550 миллионов долларов, или почти 40 миллиардов рублей. Сюда входит 47,67% в компании «Русская аквакультура» и почти 3% в горно-металлургической компании Evraz.

Суд арестовал двух топ-менеджеров Сбербанка, которые проходят подозреваемыми по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой. Речь идет об управляющем директоре «Цифровых платформ образования» Сбербанка Максиме Инкине и управляющем директоре банка Евгении Заке. Кроме того, арестована преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова, которая ранее занимала пост исполнительного директора «Шанинки». Сама Ракова после обыска у неё дома, судя по всему, скрылась от следствия.

ФСБ утвердила список сведений, не относящихся к гостайне, за передачу которых физлиц могут признать «иноагентами». В списке 60 видов информации, связанной с оборонной и космическими сферами (почти любые данные, в том числе открытые), среди которых, к примеру:

  • информация о закупках, проводимых армией — товаров, работ, услуг для нужд войск, в том числе сведения о единственных поставщиках товаров, работ, услуг;
  • сведения о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках;
  • сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической (оперативной) обстановки;

и многое другое.

Вступил в силу закон, по которому Роскомнадзор получает доступ к сведениям о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, доступных мобильным операторам. Сюда входит информация о звонках и СМС, а также сведения о местоположении вышки связи, к которой подключался пользователь. Требование в РКН объясняют борьбой с серыми сим-картами.

Ректор Финансового университета при правительстве Михаил Эскиндаров уходит со своего поста. Он продолжит занимать кресло до 15 ноября. Эскиндаров возглавлял вуз 15 лет.

Белорусская правозащитная организация «Весна-96» сообщила, что в стране за посты в соцсетях в последние дни задержаны порядка 50 человек. КГБ задержал всех этих людей за публикации о перестрелке сотрудников спецлужбы и IT-специалиста Андрея Зельцера. Когда к молодому человеку пришли силовики, он достал ружье и начал обороняться — один из силовиков погиб, Зельцер также был застрелен. За комментарии об этом случае в соцсетях на белорусов массово возбуждают дела об оскорблении госслужащих и разжигании ненависти.

Тем временем Александр Лукашенко дал интервью журналисту CNN Мэттью Ченсу. Когда репортер спросил, не хочет ли диктатор «воспользоваться возможностью и извиниться перед народом Белоруссии» за репрессии, Лукашенко ответил отрицательно: 

«Нет, мне не хотелось бы, — сказал он. — Думаю, в принципе, мне не за что извиняться».

The Hollywood Reporter сообщает, что актриса Скарлетт Йоханссон и студия Disney урегулировали спор о гонораре за фильм «Черная вдова» в досудебном порядке. Условия сделки не приводятся. Напомним, что Йоханссон подала на компанию в су,д так как фильм вышел одновременно и в кинотеатрах, и на онлайн-площадке — это уменьшило гонорар актрисы, привязанный к сборам в кинотеатрах.

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