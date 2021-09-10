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Disney вернет премьеры фильмов из онлайна в кинотеатры

Компания Disney решила отменить практику показа фильмов одновременно в кинотеатрах и на онлайн-платформах

Онлайн-платформа Disney+ больше не будет выпускать новые фильмы в день их премьеры. Кинокомпания Disney приняла решение вернуть это право оффлайн-кинотеатрам, передает агентство Reuters.

В большинстве случаев кинотеатры теперь будут эксклюзивно транслировать кинокартины в течение 45 дней со дня их выхода. В случае с мюзиклом «Энканто», запланированным на 24 ноября 2021 года, это будут 30 дней. Лишь к Рождеству картина отправится на Disney+.

Очередной блокбастер Marvel «Вечные», а также «Вестсайдская история», которую возобновил Стивен Спилберг, сперва отправятся в кинозалы и только потом попадут в Сеть.

Кинотеатры пока не смогли вернуться к показателям, которые были у них до пандемии. Сейчас они делают ставку на осенний и зимние показы. В частности, на поддержку кинотеатров направлены и предпринимаемые Disney меры. 

Теги: #кинотеатр

Рубрика: Общество

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