Онлайн-платформа Disney+ больше не будет выпускать новые фильмы в день их премьеры. Кинокомпания Disney приняла решение вернуть это право оффлайн-кинотеатрам, передает агентство Reuters.

В большинстве случаев кинотеатры теперь будут эксклюзивно транслировать кинокартины в течение 45 дней со дня их выхода. В случае с мюзиклом «Энканто», запланированным на 24 ноября 2021 года, это будут 30 дней. Лишь к Рождеству картина отправится на Disney+.

Очередной блокбастер Marvel «Вечные», а также «Вестсайдская история», которую возобновил Стивен Спилберг, сперва отправятся в кинозалы и только потом попадут в Сеть.

Кинотеатры пока не смогли вернуться к показателям, которые были у них до пандемии. Сейчас они делают ставку на осенний и зимние показы. В частности, на поддержку кинотеатров направлены и предпринимаемые Disney меры.