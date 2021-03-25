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Минюст признал, что «ОВД-Инфо» борется с «политическими преследованиями в России»

Министерство указало противодействие репрессиям как цель деятельности нового «иностранного агента» «ОВД-Инфо»

Фото: Global Look Press

Министр юстиции Константин Чуйченко

Когда правозащитный проект «ОВД-Инфо» признали «иностранным агентом», Минюст внес издание в специальный реестр. В документе ведомство перечисляет информацию о вносимой в список организации, в том числе цели ее деятельности. Сотрудник, заполнявший эту графу, как оказалось, уверен, что новоиспеченный «иноагент» занимается не чем иным, как защитой граждан от политических репрессий.

Среди целей, которые преследует «ОВД-Инфо», Миюнст указывает следующую: «Борьба за снижение политического давления и политического преследования в России, а также повышение общего уровня правовой грамотности российских граждан».

Напомним, что в среду в реестр «иноагентов» были также включены издание «Медиазона» и правозащитная организация «Зона права». «Иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента» также объявили главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова, издателя издания Петра Верзилова, а также ещё 18 человек, среди которых многие профессионально занимаются наблюдением на выборах.

Теги: #Иноагенты

Рубрика: Политика

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