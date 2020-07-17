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Главное к 23 сентября: Дорога не пережила выборы, Рособрнадзор вступился за ЕГЭ, Зеленский в ООН

Ан-26 разбился, Зеленский зовет РФ в "Крымскую платформу", без ЕГЭ никак, предвыборная дорога прожила неделю. Главное к утру четверга

Фото: Global Look Press

Исчезнувший накануне с радаров самолет Ан-26 разбился. Как сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на главу Большехехцирского заповедника Антона Фетисова, обломки судна обнаружили именно там, у подножия местной горы. О судьбе экипажа из шести человек пока ничего не известно.

Отмена ГИА и ЕГЭ в школах приведет к «понижению качества образования», заявили в пресс-службе Рособрнадзора. По мнению регулятора, эти экзамены «как единые подходы и процедуры, организованные на федеральном уровне, мотивируют школьников к обучению» (цитата по РИА Новости).

Магазин «Рукодельница» в Сургуте повесил у входа муляж кнопки помощи инвалидам. Сотрудники магазина распечатали кнопку вызова персонала на цветном принтере. Надписи шрифтом Брайля (так слепые читают через прикосновение) также оказались бумажными. Об этом сообщила газета «Новый город». В руководстве магазина «Подъему» объяснили, что это «инициатива» сотрудников: кнопку оторвали и они вышли из ситуации, как могли.

В Брянской области дорога между Фокинским и Володарским районами обвалилась спустя неделю после открытия. Её открывали под выборы глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов и губернатор Александр Богомаз вместе с рядом местных чиновников, отмечает Telegram-канал Baza. Выборы прошли (хотя официально их итоги подвести ещё не успели), и асфальт разрушился вслед за оползнем фундамента под ним.

Основатель The Bell Елизавета Осетинская заявила, что работа делового издания продолжается в «обычном режиме» после того как активист Александр Ионов попросил признать их «иноагентами». Она пояснила, что средства, полученные ими от компании Polestar Digital Ventures Inc., шли на рекламную компанию фильмов и не имеют никакого отношения к госфинансированию. «Никакими разумеется, государственными донорами и деньгами там и не пахнет — в штатах полно частных инициатив и просто людей с деньгами, которые поддерживают журналистов такого масштаба», — пишет Осетинская в своем Facebook.

Палата представителей конгресса США усилила санкции против российского госдолга. Поправки были внесены в проект оборонного бюджета. Теперь американским компаниям нельзя не только покупать российские облигации на первичном рынке, но и приобретать их на вторичном рынке.

Первый замглавы МВД Евгений Енин заявил, что Украина согласна принять помощь от США в расследовании покушения на помощника президента Сергея Шефира. Он заявил, что американцы предлагают оказать «посильную помощь» в этом вопросе.

Президент Украины Владимир Зеленский на Генассамблее ООН предложил России принять участие в «Крымской платформе» (форум, посвящённый возвращению Крыма и Донбасса Украине, — ред.). 

«Это не ирония и не "троллинг", но этот формат всегда открыт для России. Поскольку в мире никто не чувствует себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом, как за каменной стеной», — пояснил глава государства.

При этом на вопрос о встрече с Путиным Зеленский ответил, что она состоится, «когда он [Путин] будет готов».

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