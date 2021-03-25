Экс-член ОНК Ионов потребовал проверить The Bell и признать его иноагентом

Бывший член ОНК Москвы Александр Ионов направил в Генпрокуратуру требование проверить издание The Bell на предмет иностранного финансирования. Об этом он сообщил ТАСС.

«Сегодня я подал обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить финансирование The Bell и признать его иноагентом. У меня есть основания полагать, что ряд компаний и организаций в США спонсируют американское юридическое лицо основателя издания Елизаветы Осетинской», – заявил он.

Ионов отметил, что проект The Bell был основан Елизаветой Осетинской в 2017 году после того, как она прошла обучение по программе для журналистов-расследователей в США. Юридическое лицо Polestar Digital Ventures Inc, которое открыла Елизавета Осетинская, получает целевые деньги от студии, плотно работающей с американскими спецслужбами.

«После того, как Елизавета в январе 2018 года посетила университет Беркли и встретилась там с рядом людей, предположительно работающих на ЦРУ, ее юридическое лицо начало получать прямое финансирование из разных организаций. Например, согласно форме 990, Investigative Studios Inc ежегодно выделяет Осетинской $132 тыс. целевого финансирования, и это не единственная организация, которую мы нашли», – добавил он.

Ранее после обращений Александра Ионова иностранными агентами были признаны издания «Важные истории» и Meduza.