На первого помощника президента Украины Сергея Шефира совершено покушение

Под Киевом неизвестные стреляли в первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Об этом сообщает «Страна.UA» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Стреляли в Шефира. Водитель получил три пули. Сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Шефир жив, не ранен», – рассказали собеседник издания.

В украинской нацполиции подтвердили эту информацию и уточнили, что покушение произошло около села Лесники в Киевской области.

В МВД Украины сообщили, что в автомобиль попало больше 10 пуль, сейчас проводится спецоперация по поиску стрелявших.

Сергей Шефир – украинский государственный деятель. Первый помощник президента Украины с 25 мая 2019 года, директор и основатель «Студии Квартал-95».