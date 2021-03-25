Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 11:55

На первого помощника президента Украины Сергея Шефира совершено покушение

Водитель получил три пули, он находится в реанимации в тяжелом состоянии, сам Шефир не пострадал

Фото: Нацполиция

Под Киевом неизвестные стреляли в первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Об этом сообщает «Страна.UA» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. 

«Стреляли в Шефира. Водитель получил три пули. Сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Шефир жив, не ранен», – рассказали собеседник издания.

В украинской нацполиции подтвердили эту информацию и уточнили, что покушение произошло около села Лесники в Киевской области.

В МВД Украины сообщили, что в автомобиль попало больше 10 пуль, сейчас проводится спецоперация по поиску стрелявших.

Сергей Шефир – украинский государственный деятель. Первый помощник президента Украины с 25 мая 2019 года, директор и основатель «Студии Квартал-95».

Фото: Нацполиция
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 22 часа назад

Алексей Горбунов: Если тебя мочат с двух сторон – все в порядке, ты панк

Политика 2 дня назад

В Москве на избирательный участок пришёл человек, за которого «проголосовали» на дому

Политика 3 дня назад

"Собеседник" обнаружил в Москве незаконную агитацию. В ЦИК пообещали принять меры через неделю

Происшествия 4 дня назад

Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве семьи и подрыве отдела полиции под Воронежем

Политика 5 дней назад

Школьников в первый день выборов в Госдуму массово вывели на экскурсии: им рассказывают об успехах властей и дарят подарки

Происшествия 6 дней назад

Нападение на отдел полиции и убийство семьи под Воронежем: что известно на этот момент

Происшествия 16 минут назад

Спасательный вертолет не смог обнаружить исчезнувший с радаров самолет Ан-26

Общество 31 минуту назад

"Неожиданный для нас экспромт": Памфилова о пересчете результатов ДЭГ в Москве

Общество 45 минут назад

Путин наградил обезвредившего пермского стрелка сотрудника ДПС орденом Мужества

Политика 51 минуту назад

В офисе Зеленского объяснили покушение на его советника борьбой с олигархами

Общество 1 час назад

МВД планирует искать преступников с помощью искусственного интеллекта и биоматериала

Общество 1 час назад

То, чего ожидали: Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в России

Политика 2 часа назад

В Москве пересчитают результаты скандального онлайн-голосования

Общество 2 часа назад

Краевой суд отказался сажать в СИЗО подозреваемого в оправдании терроризма

Общество 3 часа назад

Минздрав России утвердил новые рекомендации по лечению коронавируса

Общество 4 часа назад

Мизулина предложила передать полиции часть функций органов опеки

Общество 4 часа назад

"Реальной опасности не было": Преподаватель объяснил, почему читал лекцию во время шутинга

Общество 4 часа назад

Глава Минтруда назвал размер индексации пенсий в 2022 году

Политика 4 часа назад

Главное к 22 сентября: Отмена выборов, заснятый майором вброс в сейф-пакет, "новая эра" США

Общество 5 часов назад

Нейтральный офисный свет уменьшает количество опечаток и влияет на продуктивность

Общество 6 часов назад

Россия поставила рекорд XXI века по площади сгоревшего леса

Политика 6 часов назад

Венедиктов признан главным злом выборов своими же подписчиками

Общество 14 часов назад

"Значит, снова будут грабить…": в сети уверены, что Хуснуллин не случайно заговорил про изменения в ЖКХ после выборов

Политика 14 часов назад

Шульман, не называя имен, прокомментировала ситуацию с электронным голосованием и Венедиктовым

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика