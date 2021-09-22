В офисе Зеленского объяснили покушение на его советника борьбой с олигархами

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк расценивает нападение на автомобиль советника главы государства Сергея Шефира как демонстративное покушение на убийство, связанное с политикой Владимира Зеленского по борьбе с олигархией в стране.

Самого Шефира г-н Подоляк в комментарии «Украинской правде» называет «ключевым членом команды» президента.

«Сразу скажу, что мы, безусловно, связываем это нападение с агрессивной и даже воинственной кампанией противодействия активной политике главы государства. Политике, направленной на существенное снижение традиционного влияния теневых олигархов на общественные процессы, а также на уничтожение политико-финансовых группировок, откровенно работающих на наших внешних оппонентов», — заявил представитель президентской администрации.

Он также сообщил, что силы правопорядка ведут поиск нападавших, в районе Киева был объявлен план перехват.

Подоляк уверен, что причиной попытки физической ликвидации соратника Зеленского является отсутствие у тех людей, которые за этим стоят, поддержки общества. Они, по его словам, проиграют от готовящейся в стране реформы судебной системы и программы Зеленского по деолигархизации.

Напомним, что ранее стало известно о вооруженном нападении на автомобиль советника президента Сергея Шефира. Несмотря на, по предварительным данным, десять выпущенных по машине пуль, сам Шефир не пострадал — был ранен лишь его водитель.