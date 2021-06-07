Зеленский обещает избавиться от олигархов до конца своего президентства

В Украине не останется олигархов уже до окончания полномочий президента Владимира Зеленского. В этом он заверил граждан в эфире телеканала «Украина 24», передает ТАСС. Касается ли это первого или второго президентского срока из его слов до конца неясно.

«За мою каденцию мы лишимся всех олигархов. Я обещал это в предвыборной программе и выполню это», — заявил Зеленский. Он также добавил, что если олигархи попытаются вмешаться в процесс продвижения в Верховной Раде его законопроекта о деолигархизации, который предлагает установить для всех олигархов юридический статус и ограничить тем самым их влияние, то будет вынужден вынести этот вопрос на всеукраинский референдум. Таким образом он надеется заручиться «поддержкой граждан» в этом вопросе.

Согласно предлагаемому президентом положению, которое будет действовать 10 лет после его принятия, предлагается четко сформулировать положения о лоббизме и монополии в Украине, а также другие смежные сферы интересов крупного бизнеса. Решения вопросы олигархов от Украины давно добиваются западные партнеры, эту тему Зеленский поднимает с самого начал своего президентского срока, однако до сих пор кроме ряда дел, возбужденных против экс-президента Украины Петра Порошенко, который также входит в число олигархов, уголовному преследованию лишь пророссийский олигарх Виктор Медведчук, которого также называют «кумом Путина».