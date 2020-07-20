Спасательный вертолет не смог обнаружить исчезнувший с радаров самолет Ан-26

Источники агентств ТАСС и «Интерфакс» сообщили о пропаже самолета Ан-26, совершавшего технический полет недалеко от Хабаровска. Он резко перестал выходить на связь в 40 километрах от города, а также исчез с радаров. На борту было шесть человек.

Пропажу самолета подтвердили и в МЧС, пояснив, что на поиски судна уже направили вертолет Ми-8, принадлежащий Росавиации. Готов к вылету такой же вертолет МЧС. При этом источник ТАСС в правительстве Хабаровского края заявил, что вертолет не смог обнаружить судно, предположительно, из-за плохой видимости.

Самолет принадлежит ЗАО «Летные проверки и системы». Он, по словам собеседника агентства, проводил проверку средств связи. Сама компания больше 10 лет занимается обеспечением поисково-спасательных полетов в зонах авиационно-космического поиска в регионе.