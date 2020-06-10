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Патрушев заявил, что на Западе люди вступают в браки с животными. Это не так

История с изнасилованием черепах получила продолжение. Теперь секретарь Совбеза уверяет, что на Западе люди вступают с животными в брак

Фото: Global Look Press

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и Факты» заявил, что на Западе есть страны, в которых легализованы браки с животными. Таким образом он попытался доказать, что в странах Запада «организуется неприкрытая дискриминация граждан, придерживающихся традиционных ценностей».

Разумеется, это не так, ни в одной стране Запада вступать в браки с животными нельзя, но подобные мысли уже не в первый раз звучат из уст российских официальных лиц. Ранее, к примеру, депутат от партии «Родина» Алексей Журавлев в эфире федерального телевидения заявил, что в Нидерландах существуют специальные бордели, в которые люди приходят насиловать черепах.

Журналист признанного в России «иностранным агентом» телеканала «Дождь» Илья Шепелин в своем Twitter предполагает, что источником информации секретаря Совета безопасности России может быть сатирическое издание «Панорама», которое пишет шуточные новости и уже неоднократно высмеивало тему якобы легализованных браков с животными. 

Однако достоверно утверждать, откуда Николай Патрушев узнал о «браках» жителей Запада с животными нельзя, потому что в своем интервью он не приводит даже страну, а лишь заявил, что «кое-где [на Западе] дело доходит до легализации браков с животными». В одной из шуток ИА «Панорама» указывается, что такой случай якобы произошел в Швеции.

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