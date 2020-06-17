Росреестр спрятал недвижимость семьи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева

Росреестр скрыл из своей информационной системы сведения о недвижимости секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, а также его сына, обнаружил Sobesednik.ru, попытавшийся заказать соответствующие выписки из ЕГРН.

Известно, что Патрушев ранее был зарегистрирован в доме для госслужащих, который находится на Рочдельской улице Москвы. Семиэтажное здание находится в оперативном управлении государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации жилого фонда» Управделами президента.

Среди прочего, квартирами там обладают экс-глава ЦИК Александр Вешняков, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, постоянный член Совбеза Сергей Иванов, а также бывший вице-спикер Госдумы Борис Грызлов. Целый этаж в доме на Рочдельской занимают квартиры, принадлежащие семье заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Козака. В числе других VIP-жильцов: экс-глава погранслужбы ФСБ Владимир Проничев и бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Однако одну из квартир Росреестр найти не может.

«Не найдены данные, удовлетворяющие вашему запросу», – утверждает информационная система ведомства.

Ранее в этой квартире был зарегистрирован секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Соответствующая информация есть в базе московского управления ГИБДД, несколько лет назад слитой в интернет. Именно по этому адресу Патрушев регистрировал автомобиль ВАЗ-2109.