"ЕР" в большинстве, протокольная бойня в Уссурийске и пермский стрелок без ноги: новости к вечеру 21 сентября
Дайджест событий к окончанию вторника
18-летний стрелок из Перми лишился левой ноги. Из-за образования тромбов ему пришлось отрезать конечность по колено, передает телеграм-канал Shot. Состояние шутера остается крайне тяжелым, он до сих пор не приходил в сознание.
СКР тем временем проводит проверку в отношении преподавателя Сыромятникова, который продолжил вести лекцию во время стрельбы в вузе. Также руководство университета собирают всю информацию о поведении педагогов во время нападения на вуз для проведения внутренней проверки.
Из 225 мест в Государственной думе, что распределялись по одномандатным округам, 198 достались представителям от «Единой России». Общая таблица распределения мест в Госдуме по итогам 100% обработки голосов, если верить ЦИКу, выглядит так:
- «Единая Россия» — 324 депутатских мандата
- КПРФ — 57
- «Справедливая Россия — за правду» — 27
- ЛДПР — 21
- «Новые люди» — 13
Как рисовалась победа «Единой России»: Репортаж с двух параллельных избирательных участков
В Уссурийске трем депутатам потребовалась госпитализация после столкновения с полицейскими на участке, передает телеграм-издание Sota. Речь идет о представителях КПРФ, которые прибыли на один из участков, где кандидат-коммунист на выборах в местное Заксобрание уверенно шел лидером голосования. Но в итоге члены комиссии подписали протокол и отдали победу единороссу.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина дезавуировала заявление первого заместителя Сергея Швецова, который фактически попросил граждан самих позаботиться о размере своей пенсии через фонды, страховые компании, недвижимость или ценные бумаги. «Но эти усилия — это дополнение к государственной пенсионной системе», – пояснила Набиуллина «РИА Новости».
Коротко о других новостях:
- В Москве открыли памятник Юрию Лужкову. Экс-мэр Москвы изображен в скульптуре без кепки
- Дзюба в октябре не выйдет на поле в числе игроков сборной России. Пока спортсмен не чувствует себя в хорошей физической и эмоциональной форме
- МЧС сообщает, что за минувшее лето в водоемах столицы утонули 34 человека, еще 66 человек удалось спасти
- На грядущей неделе метеорологи прогнозируют бабье лето в Москве
- IT и здравоохранение являются самыми широкими представителями рынка трудовых мест в Москве. С 2020 года общее число вакансий в столице выросло на 55%, но число резюме выросло лишь на 1%