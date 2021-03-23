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"ЕР" в большинстве, протокольная бойня в Уссурийске и пермский стрелок без ноги: новости к вечеру 21 сентября

Дайджест событий к окончанию вторника

Фото: скриншот, Твиттер

18-летний стрелок из Перми лишился левой ноги. Из-за образования тромбов ему пришлось отрезать конечность по колено, передает телеграм-канал Shot. Состояние шутера остается крайне тяжелым, он до сих пор не приходил в сознание.

СКР тем временем проводит проверку в отношении преподавателя Сыромятникова, который продолжил вести лекцию во время стрельбы в вузе. Также руководство университета собирают всю информацию о поведении педагогов во время нападения на вуз для проведения внутренней проверки.

Из 225 мест в Государственной думе, что распределялись по одномандатным округам, 198 достались представителям от «Единой России». Общая таблица распределения мест в Госдуме по итогам 100% обработки голосов, если верить ЦИКу, выглядит так:

  • «Единая Россия» — 324 депутатских мандата
  • КПРФ — 57
  • «Справедливая Россия — за правду» — 27
  • ЛДПР — 21
  • «Новые люди» — 13

Как рисовалась победа «Единой России»: Репортаж с двух параллельных избирательных участков

В Уссурийске трем депутатам потребовалась госпитализация после столкновения с полицейскими на участке, передает телеграм-издание Sota. Речь идет о представителях КПРФ, которые прибыли на один из участков, где кандидат-коммунист на выборах в местное Заксобрание уверенно шел лидером голосования. Но в итоге члены комиссии подписали протокол и отдали победу единороссу.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина дезавуировала заявление первого заместителя Сергея Швецова, который фактически попросил граждан самих позаботиться о размере своей пенсии через фонды, страховые компании, недвижимость или ценные бумаги. «Но эти усилия — это дополнение к государственной пенсионной системе», – пояснила Набиуллина «РИА Новости».

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  • Дзюба в октябре не выйдет на поле в числе игроков сборной России. Пока спортсмен не чувствует себя в хорошей физической и эмоциональной форме
  • МЧС сообщает, что за минувшее лето в водоемах столицы утонули 34 человека, еще 66 человек удалось спасти
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